Ehdotus Suomen hallitukselle: ”2 ministeriä lisää jo keväällä”

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja, entinen kansanedustaja Risto E. J. Penttilä ehdottaa, että hallitukseen otettaisiin mukaan kaksi uutta ministeriä kevään puoliväliriihessä.

–Hallituksen valmistelukykyä pitää nyt parantaa. Yksi ratkaisu on, että otetaan kaksi ministeriä lisää, ja silloin saadaan hieman lisää resursseja myös valmistelupuolelle, saadaan fokusoitua lainvalmistelua, Penttilä sanoo Uudelle Suomelle.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus vähensi ministerien määrää kolmella verrattuna edelliseen hallitukseen. Penttilän mielestä hyvin erilaisten ministerinsalkkujen yhdistäminen ei ole toiminut hyvin.

Hän mainitsee erikseen maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) ja oikeus-ja työministeri Jari Lindströmin (ps.) salkut.

–Nämä ovat selkeimmin sellaisia, joissa on kaksi hyvin erilaista kokonaisuutta. Mielestäni tässä on ihan selvä resurssipula. Ei ole riittävästi valmistelukoneistoa eikä riittävästi aikaa keskittyä siihen omaan työhönsä. Mielestäni tämä on aika pieni fiksaus. Pari ministeriä lisää niin saadaan näiden asioiden valmistelu paremmalle mallille, Penttilä sanoo.

Hän kuitenkin kokee, että Lindström ja Tiilikainen ovat suoriutuneet tehtävistään hyvin.

–Tämä ei ole henkilökohtaista kritiikkiä, vaan ratkaisuehdotus rakenteellisiin ongelmiin, Penttilä sanoo.

Hallitusta on arvosteltu jatkuvasti kaatuvista esityksistä. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka esitti joulukuussa kovaa kritiikkiä lainvalmistelun tasosta. Useat hallituksen esitykset on todettu perustuslain vastaisiksi.

Penttilän mielestä vika ei ole pelkästään hallituksessa vaan myös perustuslaissa.

–Hallitus on mainettaan parempi ja perustuslaki on mainettaan huonompi. Kyllä olen sitä mieltä, että tämä perustuslaki, joka meille tuli, ei ollut loppuun harkittu. Nyt opetellaan käytännössä sen kanssa elämistä. Kyllä aika paljon tästä kaikesta menee huonon perustuslain ja vakiintumattomien käytäntöjen piikkiin, Penttilä sanoo.

–Tämä keskustelu siitä, että hallituksen esityksiä joko jätetään kesken tai vedetään takaisin, on monisyinen asia, hän toteaa.

Penttilän mielestä ministerien määrän lisäämisen lisäksi voitaisiin tehdä isompi ratkaisu, jossa kaikilla ministereillä olisi varaministerit.

–Meillä on mennyt sekaisin virkamiesten ja poliittisten avustajien roolit. Tämä johtuu osaksi siitä, että meillä on poliittisia valtiosihteerejä. Luopuisin niistä, ja menisin järjestelmään, jossa kaikilla ministereillä olisi apulais- tai varaministeri. Käytännössä se olisi poliittinen valtiosihteeri, mutta nimike muuttuisi. Silloin nämä voisivat edustaa EU:ssa ministereitä, ja ministerin ei tarvitsisi käydä kaikissa EU-kokouksissa, Penttilä kertoo.

Hän muistuttaa, että EU-kokouksissa, joissa tarvitaan poliittista mandaattia, ei voi olla virkamies edustamassa.

Penttilä ehdotti tätä vaihdosta joulukuussa blogissaan. Hän perusteli ehdotusta sillä, että ”monet mukana olevat henkilöt kertovat, että lain valmistelutyö on nykyisin hyvin sekavaa”.

– Poliittiset avustajat neuvottelevat keskenään ja päätyvät välillä ratkaisuihin jotka sittemmin osoittautuvat joko juridisesti tai taloudellisesti mahdottomiksi. Asiaa tuntevilta virkamiehiltä ei muisteta kysyä, eivätkä johtavatkaan virkamiehet tiedä, mitä on meneillään. Roolit menevät sekaisin, Penttilä kirjoitti.