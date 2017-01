”Mikko Kärnän soijaesimerkki on klassinen virheargumentti – Suomeen tuotavasta soijasta 85 % syötetään eläimille”

Kasvisruoan eettisyyden ja ekologisuuden kyseenalaistanut kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) saa kritiikkiä kirjoituksestaan. Turun vihreiden puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu, lihansyönnin ongelmista tietokirjan kirjoittanut Jukka Vornanen puuttuu omassa blogissaan erityisesti Kärnän mainintaan soijasta.

Kärnä kirjoitti maanantaina Puheenvuoron blogissaan, että ”kasvisruoka ei välttämättä ole yhtään sen eettisempää kuin liharuokakaan”. Kasvisruokien epäeettisyydestä tai -ekologisuudesta hän mainitsi esimerkkeinä avokadon ja soijan, joiden tuotannossa ”metsiä kaadetaan koko ajan uusien viljelmien tieltä ja viljely aiheuttaa vesipulaa seuduilla, jotka kärsivät siitä jo muutenkin”.

Vornasen mielestä Kärnä sotkee puurot, vellit ja makkarakastikkeet ulostulossaan.

– Kärnä on oikessa siinä, että on olemassa sellaisia kasvikunnan tuotteita, joiden viljely kuluttaa paljon resursseja. Kasveja voi viljellä kestävästi tai kestämättömästi, kuten lihaakin. Valitettavasti on kuitenkin niin, että riistaa lukuunottamatta suurin osa eläinperäisestä tuotannosta kuluttaa enemmän resursseja kuin kasvisruuan tuotanto, Vornanen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hänen mukaansa Kärnän käyttämä soijaesimerkki on ”klassinen virheargumentti, joka esiintyy toistuvasti tässä keskustelussa”.

– ”Kasvissyönti on pahasta, koska kasvissyöjät syövät soijaa ja soijan takia kaadetaan sademetsiä.” Valitettavasti suurin osa maailmalla tuotetusta soijasta syötetään eläimille ja niin YK:n maatalous- ja ruokajärjestö FAO kuin WWF ovat arvioineet, että juuri kasvava lihankulutus on pääasiallinen syy soijan kysynnän kasvuun ja sademetsien hakkuisiin. Suomeen tuotavasta soijasta 85-95 prosenttia syötetään eläimille, pääasiassa sioille ja siipikarjalle. Kärnä tietää tämän kyllä, Vornanen kirjoittaa.

Tämä selviää muun muassa WWF:n raportista, jonka mukaan Suomeen tuodaan vuosittain 150–200 miljoonaa kiloa soijaa, josta 85 prosenttia syötetään eläinten rehuksi. Maailman soijasta vain kuusi prosenttia tuotetaan suoraan ihmisten ravinnoksi.

Kärnä vastaa Vornaselle tämän blogissa. Kansanedustajan mukaan ulkomailta tuodun soijan osuus suomalaisen lihakarjan rehussa on vain noin 10 prosenttia.

– Puhumme siis varsin maltillisesta käytöstä, vaikka olenkin samaa mieltä, että tästä tulisi luopua. Hyvä kuitenkin, että myönnät ilmeisesti argumenttini avokadon ja kvinoan suhteen paikkansapitäväksi, Kärnä kirjoittaa.

Vornanen myöntää, että Suomessa soijarehun osuus ei ole valtaisa. Hän puolestaan kysyy Kärnältä, ”milloin itse myönnät kasvissyöjien syyllistämisen soijasta asiattomaksi ja virheelliseksi”.

– Jokainen soijaa syövä kasvissyöjä on osa ongelmaa, ei ongelman ratkaisua. Sama koskee erityisesti ulkomaisen tuontilihan syöjiä ja tätä juuri yritin blogissani tuoda esille: kotimaisen tuotannon eettisyyttä ja vastuullisuutta. Olen myös useaan otteeseen todennut, että minusta soijarehun käytöstä tulisi luopua täällä kokonaan, sillä myös kotimaisia vaihtoehtoja on tarjolla, Kärnä vastaa.

Vornanen myöntää kirjoituksessaan, että avokadossa, soijassa ja kvinoassa on ongelmansa, kuten myös kasviperäisissä nautintoaineissa tupakassa, kahvissa ja suklaassakin.

– Kokonaiskuvaa tarkasteltaessa tosiasia on kuitenkin se, että ruokavalioiden keskinäisessä vertailussa vähälihainen tai lihaton ruokavalio on selvästi ekologisempi ja eettisempi vaihtoehto kuin lihapitoinen sekaruokavalio, hän jatkaa.

Lue myös: Kaksi ulostuloa suomalaisesta ruuasta: ”Kumotaan yhdessä perusteeton moraalisäteily veganismin ympäriltä”