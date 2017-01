Ministeri Bernerille varoitus autojen GPS-seurannasta: ”Mikäli tieto on olemassa, se on käytettävissä”

Liberaalipuolue vastustaa autoilijoiden GPS-seurantaa ja muita vastaavia järjestelmiä, ilmoittaa Oulun liberaalien puheenjohtaja Aki Kivirinta Puheenvuoron blogissaan.

Hän ihmettelee sitä, että liikenneministeri Anne Berner (kesk.) on nostanut seurantasuunnitelman esiin, vaikka jo edellisen hallituksen tuottama selvitys satelliittivalvonnasta ”sai hyvin negatiivista palautetta”.

– Liberaalipuolue ei voi hyväksyä kaikenkattavaa yksityishenkilöiden liikkumisen seurantaa. Liikenne- ja viestintäministeriö, Berner eikä uusi liikenneyhtiö voi luvata etteikö tietoja voisi joku käyttää väärin. Mikäli tieto on olemassa, se on käytettävissä. Ainut kohtuullisen varma tapa on olla keräämättä tietoa alunperinkään, Kivirinta kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

– Parempia tapoja olisivat luottaminen kansalaisten rehellisyyteen (mihin luotetaan jo nyt työmatkavähennyksen osalta) ja katsastuksen yhteydessä tehtävät kilometrimäärien tarkastukset (jotka tehdään jo käytännössä nyt) sekä verotuksen painotuksen siirtäminen polttoaineisiin. Myös perinteisen tyylinen tietulli tai kohdennettu rekisterikilpien valvonta voisi toimia ruuhkaisilla seuduilla, kuten vaikkapa pääkaupunkiseudulla, hän jatkaa.

Hänen mukaansa seuranta saattaisi mediassa nähtyjen arvioiden lisäksi myös käydä turhan kalliiksi autoilijoille mahdollisine ylimääräisine katsastusmaksuineen ja hallinnollisine kuluineen.

Liikenne- ja viestintäministeri Berner vastasi viime viikolla autoilijoiden mahdollisen seurannan aiheuttamaan kuohuntaan.

– Tarkoitus ei ole seurata kansalaisia, vaan ajettuja kilometrejä. Jos käytössä on esimerkiksi aikaan perustuva maksu, se ei vaatisi välttämättä edes ajon seurantalaitetta. Vaikka asiakas hankkisi paikannukseen perustuvan palvelun, varmistetaan hänen yksityisyydensuojansa lailla. Näin tapahtuu jo telepuolella. Teleyritys saa käsitellä asiakkaidensa tietoja vain sen verran kuin on tarpeellista, Berner kirjoitti tuolloin.

Hänen mukaansa seurannan teknisen toteuttamisen tapaa ei ole vielä lyöty lukkoon. Esimerkkinä hän kertoi, että tiedonsiirtoyhteydellä toimiva laitteisto voitaisiin liittää ajoneuvon toimintaa ja vikoja valvovaan OBD-järjestelmään (On-Board Diagnostics), ”joka on jo kaikissa uusissa autoissa ja vanhoihin se on helppo ja halpa asentaa”.

Lue myös: Anne Berner vastaa kohuun: Myös aikaan perustuva automaksu mahdollinen