Tupakan myyntiin uusi laki: Hallitus teki uuden ”rahastusautomaatin”

Tupakkaa myydään entistä harvemmilla kassoilla, koska vuodenvaihteessa astui voimaan uusi tupakkalaki, joka nosti vähittäismyyjien valvontamaksuja, kertovat Kesko ja S-ryhmä.

Uuden lain mukaisesti kunta voi korottaa valvontamaksunsa vapaasti aina 500 euroon myyntipistettä kohden tai jopa 1 000 euroon, jos myyntipisteessä myydään myös nikotiininesteitä.

Keskon kaupoissa uudesta laista johtuvat muutokset ovat kauppakohtaisia, koska Keskolla jokainen kauppias voi päättää asiasta itse.

–Koska tämä maksu on kassakohtainen, voidaan sanoa, että ainakin osassa kauppoja ja valtaosassa myyntipisteiden määrän vähentäminen on välttämätöntä, Keskon tavarakauppajohtaja Ari Akseli kertoo Uudelle Suomelle.

Akseli ei kuitenkaan usko, että mikään K-kauppa luopuu kokonaan tupakan myynnistä, koska pelätään tupakoitsijoiden tekevän sen jälkeen myös ruokaostoksensa muualla.

–Joissain kaupoissa voi olla ainakin paineita, että tupakanmyynti rajataan äärimmäisen tiukasti maksimissaan yhteen myyntipisteeseen, hän sanoo.

S-ryhmä kommentoi tupakkauudistusta tiedotteessa ennen vuoden vaihtumista.

–Muutoksen myötä tupakkaa myydään S-kaupoissa entistä harvemmilla kassoilla. Tilanne arvioidaan osuuskaupoissa myymäläkohtaisesti, S-ryhmä kertoi.

Uusi tupakkalaki laittaa Akselin mukaan pienet kaupat tiukoille.

–Erityisen huolissaan olemme pienistä kaupoista, joilla kilpailutilanne ja markkinatilanne on muutenkin haastava. Niillä on mennyt kilpailuetua jo siinä, että heillä ei ole aukioloajoissa enää ylivoimaa, Akseli sanoo.

–Yleensä savukkeiden myynnin osuus on [muita tuotteita] korkeampi. Kun pienillä kaupoilla on äärimmäisen tiukkaa, se voi vaikuttaa kauppojen kannattavuuteen niin, että voi olla joitain kauppoja, jotka eivät pysty jatkamaan toimintaa. Se olisi äärimmäisen surullista, hän kertoo.

Päivittäistavarakauppa ry oli jo lokakuussa huolissaan siitä, että ruoan hintaan tulee korotuspaineita uuden lain myötä, koska tupakkatuotteiden hintoja ei voida nostaa.

Akselin mukaan kaupan tupakasta saama marginaali on niin pieni, että sillä ei voi kattaa valvontamaksuja. Hän arvioi, että pitkällä aikavälillä ruuan hinnassa voi olla nousupainetta.

–Jos tämä on lyhytaikainen kustannusrakenteennousu sillä ei ole vaikutuksia ruuan hintaan, mutta jos nousu on jatkuvaa, pitkällä tähtäimellä on paineita, että se voi vaikuttaa myös ruuan hintatasoon, Akseli kertoo.

Keskon laskelmien mukaan joissain paikoissa tarkastusmaksu jopa seitsenkertaistuu nykyisestä.

–Jos kaupassa on ollut vaikka 30 tupakkaa myyvää pistettä ja jokaisessa valvontamaksu on 500 euroa, niin se on sitten 15 000 euroa. On se aika kallis valvontakäynti. Tässähän on täysin kysymys, että halutaan luoda uusi rahastusautomaatti, Akseli sanoo.

Hänen mielestään uusi tupakkalaki ei anna hallituksesta yrittäjämyönteistä kuvaa. Hän toivoo, että lakia valmistellessa oltaisiin otettu huomioon, mitä se käytännössä merkitsee kauppiaille.

–Se miten tämä toteutetaan ja mitä käytännössä tehdään, se on ollut vähintäänkin puutteellista, Akseli sanoo.

–Jos tässä on tarkoituksena normien purku niin ei tämä uusi tupakkalaki ihan sen hengen mukaista ole, hän toteaa.

Etenkin hallituspuolue kokoomus on ollut ajamassa normien purkamista edellisellä ja kuluvalla hallituskaudella.