Pakkasvaroitus koko Suomeen: ”Saa lähipäivinä naamat irvistykseen”

Ilmatieteen laitos varoittaa kovista pakkasista sekä tuulesta.

–Kireä pakkanen saa lähipäivinä naamat irvistykseen. Huomenna etelässä poskia puraisee koillispuhuri, meteorologit tviittaavat.

Ilmatieteen laitos antoi myös tiistaina iltapäivällä pakkasvaroituksen, jonka mukaan Suomen etelä- ja keskiosassa esiintyy lähivuorokauden aikana purevaa pakkasta. Maan pohjoisosassa esiintyy lähivuorokauden aikana kireää pakkasta.

Lisäksi Ilmatieteen laitos sanoo, että loppuviikolla kireän pakkasen todennäköisyys on 80 prosenttia torstaina koko maassa ja perjantaina 60 prosenttia lukuun ottamatta Lapin maakuntaa.

Forecan mukaan talven tähän asti kylmin päivä koettiin tänään, kun Inarissa mitattiin pakkasta 34,3 astetta. Foreca arvioi, että lähivuorokausina mitattaneen vielä uusia pohjia.

–Ensi viikolla kylmin alue vetäytyy idemmäksi, mutta Suomessa on edelleen keskimääräistä kylmempää. 16.1. alkavalla viikolla Suomessa ei näy selkeitä poikkeamia keskiarvosta, suurin osa Euroopasta sen sijaan on varsin viileä keskiarvoon nähden. Ennusteen viimeisellä eli 23.1. alkavalla viikolla Suomi on osin jopa keskimääräistä lämpimämpi; on mahdollista, että kuun puolivälin tienoilla meille alkaa jälleen virrata lauhempaa läntistä ilmaa, Forecan kuukausiennusteessa sanotaan.

Kireä pakkanen saa lähipäivinä naamat irvistykseen. Huomenna etelässä poskia puraisee koillispuhuri https://t.co/lYU1vNbIWJ #talvi #sää — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) January 3, 2017

Muun muassa valtionyhtiö Motiva ja työnantajaliitto LVI-Tekniset Urakoitsijat ovat opastaneet suomalaisia varautumaan alkavaan kovien pakkasten jaksoon.

Lue lisää: ”Älä aja lyhyitä matkoja autolla” – 5 hirmupakkasten ohjetta kotiin ja autoon