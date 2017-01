Verottaja vahvistaa: Jopa 300 000 suomalaisen verokortissa virhe

Verohallinto kertoo saaneensa täsmennettyä virheellisten verokorttien määrää suomalaisille parhaillaan postitettavien korttien joukossa. Virheellisiä verokortteja on 300 000 kappaletta, verottaja vahvistaa lehtitiedot.

– Vuoden 2017 verokortteja postitetaan parhaillaan 4,7 miljoonalle asiakkaalle. Valitettavasti osassa verokortteja on virhe. Verohallinnossa on selvitetty virheellisten verokorttien määrä, joka on noin 300 000 kappaletta eli 6 prosenttia, verottaja kertoo tiedotteessaan.

Osa asiakkaiden tulo- tai vähennystiedoista jäi pois vuoden 2017 verokorteilta. Näin ollen virheellisissä verokorteissa on väärä veroprosentti tai tuloraja.

Verohallinto on myös selvittänyt virheen syytä yhdessä tietojärjestelmätoimittaja Tietokarhu Oy:n kanssa.

– Virheen syyksi selvisi keväällä tehty ohjelmistoversion vaihto.

Verohallinto lähettää virheellisen verokortin saaneille kirjeen, jossa neuvotaan, kuinka tilanteessa tulee toimia.

– Virhe on sen laatuinen, ettei sitä pystytä korjaamaan automaattisesti. Pyydämme virheellisen verokortin saaneita tekemään uuden verokortin verkossa. Verokortin saa myös palvelunumerosta ja verotoimistoista, opastaa ylitarkastaja Hoffren.

Hoffren muistuttaa, että palkansaajien veroprosentti laskee vuonna 2017 kautta linjan noin 1 – 1,5 prosenttia. Palkasta vähennetään kuitenkin eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, jotka ovat tänä vuonna 0,9 prosenttia korkeammat kuin 2016.

– Kaikissa verokorteissa ei ole virhettä, vaikka prosentti olisikin alhaisempi kuin edellisvuonna. Kaikkien ei siis tarvitse olla yhteydessä alkuvuoden ruuhkaiseen asiakaspalveluun. Jos verottajalta ei tule kirjettä, voi rauhassa iloita hiukan matalammasta verotuksesta.

Uuden verokortin voi tehdä osoitteessa vero.fi/verokortti.