Vain 7000 koiranomistajaa maksaa veron – ”Lakkauttaminen ei vaikuttaisi kaupungin talouteen mitenkään”

Kokoomuksen helsinkiläinen kuntavaaliehdokas Otto Meri olisi valmis lakkauttamaan koiraveron.

– Tänä vuonna Helsingin kaupungin kokonaisverotulojen on arvioitu olevan 3,4 miljardia euroa. Koiraveron osuus tästä on 0,4 miljoonaa. Nopealla laskutoimituksella selviää, että koiraveron osuus kaupungin kokonaisverotuotosta on vain noin 0,01 prosentin luokkaa. Koiraveron lakkauttaminen ei vaikuttaisi kaupungin talouteen mitenkään, Meri kirjoittaa Puheenvuoro-blogissaan.

– Viime vuonna koiraveron maksoikin vain reilut 7 000 koiranomistajaa, kun yhteensä koiria on arvioitu olevan kaupungissa yli 40 000. Tämä tarkoittaa, että veron suorittaa harvempi kuin joka viides koiranomistaja, hän myös toteaa.

Meren mielestä koiravero on aikansa elänyt, sillä se säädettiin alun perin estämään vesikauhun leviämistä.

– Toisin kuin yleisesti väitetään, koiraveron tuottoa ei ole korvamerkitty koiranomistajien palveluihin. Helsingin kaupungin koirapalvelut eivät ole verosta huolimatta erityisasemassa muihin "verottomiin" palveluihin nähden, Meri myös toteaa.

Hän huomauttaa, että vain Helsinki ja Tampere enää keräävät koiraveroa, ja Helsingin olisi syytä hänen mielestään seurata useimpien muiden kaupunkien esimerkkiä.