Äkkipudotus syntyvien vauvojen määrässä huolettaa – ”Pienten lasten perheet ovat todella kovilla”

Mannerheimin Lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Esa Iivonen on huolissaan syntyneiden määrän vähenemisestä Suomessa. Hän viittaa Tilastokeskuksen lukuihin, joiden mukaan vauvoja on kahden vuoden aikana syntynyt 4020 vähemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Tammi-marraskuun 2016 aikana syntyi 48 810 lasta ja tammi-marraskuun 2014 aikana syntyi 52 830 lasta.

–Onhan se hirveän paljon, kun se on tapahtunut kahdessa vuodessa. Jos se olisi pidemmällä aikavälillä, vaikka 10 vuodessa, sitten ei ehkä paljon. Se on kyllä todella raju pudotus, kun katsoo, miten se on näin lyhyessä ajassa laskenut, Iivonen sanoo Uudelle Suomelle.

Hänen mukaansa syntyvyyden vähenemisen taustalla on ainakin kolme syytä: sopivan kumppanin löytäminen voi olla nykyään vaikeampaa, nuorten aseman heikkeneminen työmarkkinoilla sekä poliittiset päätökset.

–On varmasti sellaista yksilöllistymiskehitystä. Ei ole sellaista kumppania, jonka kanssa lapsia hankitaan, ja on vaikeampi sellaista löytää. Esimerkiksi naisten ja miesten koulutukset on aika segregoituneet, työskennellään aika eri aloilla. Sopivan kumppanin löytäminen voi olla vaikeampaa, Iivonen kertoo.

Lisäksi hän muistuttaa alueellisesta eriytymisestä: maaseutupaikkakunnilla on paljon enemmän nuoria miehiä ja kaupungeissa paljon enemmän nuoria naisia.

Nuorten aseman heikkenemisellä voi myös olla vaikutusta lisääntymiseen.

–Kun nuorten aikuisten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut, tietysti se vaikuttaa lasten hankkimiseen myös, Iivonen kertoo.

Kolmanneksi Iivonen mainitsee syntyvyyteen vaikuttavat leikkaukset.

–Leikkaukset ovat kohdistuneet erityisen painokkaasti nuoriin sukupolviin, jos katsomme esimerkiksi opintotukea, lapsilisää, varhaiskasvatusta. Pienten lasten perheet ovat todella kovilla. Ilman muuta se vaikuttaa siihen, että lapsia ehkä hankitaan vähemmän kuin jossain toisenlaisessa tilanteessa, Iivonen toteaa.

Hänen mielestään kyseessä on iso kansallinen kysymys.

–Meidän pitää voimakkaasti lisätä maahanmuuttoa, jos syntyvyys laskee näin voimakkaasti. Sitten kysymys on, onko tässä maassa poliittista halua maahanmuuton lisäämiseen, Iivonen sanoo.

–Miten jatkossa maksetaan eläkkeet, jos työssä olevat sukupolvet ovat huomattavasti pienempiä? Mistä saadaan työntekijät ja veronmaksajat? Tästä kehityksestä pitäisi valtiovarainministeriön olla erittäin huolissaan, hän toteaa.

Suomen väkiluku kuitenkin kasvaa. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli marraskuun lopussa 5 503 347. Maamme väkiluku kasvoi tammi-marraskuun aikana 16 039 hengellä.

–Väkiluvun kasvu on maahanmuuton seurausta. Syntyneiden enemmyys suhteessa kuolleisiin on koko ajan pienentynyt, Iivonen kertoo.