KL: Jukka Hildén Obaman vieraaksi – ”Amerikkalaiset voivat oppia meiltä”

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama on kutsunut Valkoiseen taloon 70 digitaalista vaikuttajaa (digital influencers) Yhdysvalloista. Kutsun sai myös nykyään Los Angelesissa asuva Duudsonien Jukka Hildén.

Torstaina järjestettävä tilaisuus alkaa paneelikeskusteluilla ja ilta huipentuu illalliseen presidenttipari Barack ja Michelle Obaman sekä varapresidentti Joe Bidenin kanssa.

–On upea kunnia päästä Valkoiseen taloon ja iskemään tarinaa Obaman kanssa. He halusivat pitää aika pienenä tämä kutsuttujen jengin, jotta presidentti ehtii varmasti keskustella jokaisen kanssa. Täytyy tosin heti kysyä Obamalta, että millaisessa mielenhäiriössä hän kutsui Duudsonin Valkoiseen taloon, Hildén naurahtaa.

Presidenttipari Obama ja varapresidentti Biden haluavat keskustella kutsuttujen vaikuttajien kanssa muun muassa koulutuksesta.

–En usko, että suomalaisuus painottui kutsussa, mutta siitä on hyötyä keskusteluissa. Suomessa asiat ovat niin hyvin monella perusturvallisuuteen liittyvällä saralla.

Jukka Hildén korostaa, että Duudsonit ovat tehneet Suomessa työtä koulukiusaamisen vähentämiseksi ja hän aikoo puhua aiheesta myös presidenttiparin kanssa.

–Obama on aika kova jätkä, kun miettii, mitä kaikkea hän on saanut aikaan Yhdysvalloissa. Hänhän on työskennellyt pitkään Obamacaren kanssa ja meillä Suomessa on ilmainen terveydenhuolto, joka on monesti muuten kasannut Duudsonitkin takaisin yhdeksi palaseksi. Suomalaista terveydenhuoltoa voin kehua ihan kokemuksesta, Hildén toteaa.

Opetus amerikkalaisillekin on kirkkaana mielessä.

– Suomi on upea maa ja amerikkalaiset voivat oppia meiltä monesta perusturvallisuuteen liittyvästä asiasta terveydenhuollosta koulutukseen. Olen onnekas, että olen saanut suomalaisen kasvatuksen, jonka arvoissa korostuvat rehellisyys ja ahkeruus, Hildén pohtii puheenaiheita.