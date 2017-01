Keskuskirjaston nimen keksijä yllättyi: ”Ruotsinkielisyysargumenttia pidin pikkuisen omituisena”

Helsingin uudelle keskuskirjastolle nimeä Oodi esittänyt tekstintuottaja Mirja Lounameri ihmettelee nimestä syntynyttä kovaa keskustelua.

Osa ruotsinkielisistä on harmissaan, että Oodi-sana on suomenkielinen. Lousameri kuitenkin korostaa, että Oodin eteen tulee ruotsinkieliseksi nimeksi ”Helsingfors centrumbibliotek Oodi” ja suomeksi ”Helsingin keskuskirjasto Oodi”.

– Sitä ruotsinkielisyysargumenttia pidin pikkuisen omituisena, Lounameri kommentoi Uudelle Suomelle.

Hän kuitenkin arvioi, että moni ruotsinkielinen ihmettelee ja nauraa Oodi-nimen arvostelulle.

Lounameri huomasi ”kiivaan keskustelun” sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat kirjoitti aiheesta.

– Onpa se kiva, että se on niin kiinnostava asia, että herättää intohimoja enemmän kuin olisin luullut. Olen tottunut, että kaikesta annetaan hyvää ja huonoa palautetta, hän sanoo.

Lounameri korostaa, että ei ole helppoa keksiä hyvää nimeä keskuskirjastolle.

– On jo tarpeeksi vaikea löytää osuvaa nimeä tuollaiselle kohteelle, joka on itsenäisyyden juhlavuoden merkkihanke. Se on aika upeaa arkkitehtuuria. Näitä asioita siinä yrittää yhdistää. Pitäisikö sitten vielä ottaa huomioon, että se ei saisi olla lainasana? Melkein kaikki suomalaiset sanat ovat lainasanoja, hän pohtii.

Helsingin kaupunginvaltuutettu RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Björn Månsson kommentoi Oodi-nimeä kiivaasti.

–Kaksikielisen maamme kaksikielisessä pääkaupungissa pitäisi instituutioiden nimien olla joko kaksikielisiä tai neutraaleja suhteessa kotimaisiin kieliin, Månsson kommentoi HS:n mukaan.

Lounameri ihmettelee Månssonin kommenttia.

–En ymmärrä, että eihän muutkaan ole ruotsiksi. Esimerkiksi Finlandia-talo, Kiasma, Ateneum. En ymmärrä nyt tuota ollenkaan, hän sanoo.