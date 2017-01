”Mitta on tullut nyt täyteen” – Kansanedustaja vaatii täysremonttia ilotulitteiden myyntiin

Kokoomuslainen kansanedustaja Pertti Salolainen on saanut tarpeekseen ilotulitteiden aiheuttamista silmä- ja muista vammoista.

Hän kertoo Uudelle Suomelle kokevansa, että ilotulitteiden kontrolli, maahantuonti ja käyttö pitäisi laittaa kokonaan uusiksi.

– Ilotulitteet ovat räjähteitä, jopa tuliaseita. Niiden osto ja myynti on uudistettava, Salolainen sanoo.

– Mitta on tullut nyt täyteen.

Vuodenvaihteessa Suomessa ilotulitteista aiheutui kymmenen silmävammaa ja yksi alaikäinen joutui tehohoitoon ilotulitteen vuoksi. Lisäksi vuodenvaihteen tienoilla suomalaisia varoitettiin vaaratiedotteesta, jossa ilotulitteen tarra ”tämä puoli yleisöön päin” oli väärin liimattu.

Salolainen myös huomauttaa, että Ruotsin Malmössä ihmiset ampuivat kohti toisiaan ilotulitteilla. Hän voisi pohtia jopa sitä, että ilotulitteiden 18 vuoden ikärajaa nostettaisiin.

– Sitten olisi tarkemmin määriteltävä myös se, missä paikoissa ilotulitteita saa ampua. Ja pitäisikö määrätä, että suojalasit on ostettava samaan aikaan kun ostaa ilotulitteita? Salolainen pohtii.

– Ne ilotulitteet, joita on myyty – niissä on ollut viallisia ja heikkolaatuisia tuotteita. Maahantuonti ja kontrolli on laitettava uusiksi siten, että meille tulee vain testattuja, korkealuokkaisia, hyviä tuotteita.

Salolainen uskoo, ettei uudistus olisi iso kustannuskysymys.

– Valvontavastuuhan siirtyy myyjälle, kuten nyt on tupakan ja alkoholin kohdalla, hän sanoo.

Yksityiskohtaisista uudistuksista päättämisen Salolainen jättäisi viranomaisten harkintaan.

Entä mitä Salolainen vastaa niille suomalaisille, jotka kokevat hänen ehdotuksensa negatiiviseksi byrokratian lisäämiseksi?

– Minä vastaan: Montako sokeaa te vielä haluatte? Kyllä nyt viranomaisten on ryhdyttävä tiukkoihin toimiin, Salolainen sanoo.