”Kuolevan kunnan” johtaja ihmettelee listausta: ”Joka määrittelee mittarit, käyttää valtaa”

–– Tärkeää on myös arvioida mihin lainaa on otettu. Vaalan kunta on tehnyt 2010-luvulla kaksi tulevaisuuden investointia. Koulukeskuksen ja päiväkodin. Eli satsattu nimenomaan tulevaisuuden kunnan ydintehtäviin, Vaalan kunnanjohtaja Tytti Määttä kertoo.