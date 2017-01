Energiayhtiö Vapon varatoimitusjohtaja Jyrki Vainionpää kuvailee Suomen omavaraisuutta sähkön tuotannossa heikoksi. Tämä on hänen mukaansa näkynyt erityisesti tammikuun alun kovien pakkasten aikana.

–Kovat pakkaspäivät osoittavat Suomen energiajärjestelmän akilleen kantapään. Tämänkin pakkasjakson aikana Suomeen on tuotu sähköä 4 500 MW:n teholla Ruotsista, Venäjältä ja Virosta. Tuontisähkön osuus on ollut jopa kolmannes sähkön kokonaiskulutuksesta. Tilannetta on helpottanut Venäjän talvilomakausi, minkä ansiosta Venäjällä riittää sähköä vientiin, Vainionpää kommentoi tiedotteessa.

Vainionpää jakaa koko energia-alan huolen lämmön ja sähkön yhteistuotannon kapasiteetista seuraavan vuosikymmenen aikana.

–Suomen energiapaletin vahvuutena on ollut sen monipuolisuus. Kylminä jaksoina, jolloin lämmöntarve on suurin, yhteistuotantolaitokset tuottavat eniten myös sähköä. Kun lämmön ja sähkön tuotanto eriytyvät katkeaa tämä automatiikka. Normaalioloissa tilanne ei ole ongelma, mutta mikäli jokin siirtoyhteys vioittuu tai suurilla sähköntuotantolaitoksilla on häiriötä, muuttuu tilanne merkittävästi.

Kaukolämmön kanssa yhteistuotannolla tuotettu sähkö on Vainionpään mukaan merkittävä osa Suomen sähköntuotantoa. Esimerkiksi eilen kaukolämmön yhteistuotantosähkö vastasi hänen mukaansa neljännestä kotimaisesta sähköntuotannosta ja sen osuus oli kutakuinkin samansuuruinen kuin ydinvoimaloilla tuotetun sähkön määrä.