Kansanedustaja kypsyi keskusteluun valtionosuuksista: ”Onko kyse maaseutuvihasta vai jostain muusta?”

Keskustan kansanedustaja ja Enontekiön entinen kunnanjohtaja Mikko Kärnä puolustaa valtionosuusjärjestelmää Puheenvuoron blogissaan. Valtionosuudet nousivat puheenaiheeksi viikolla, kun Suomen Kuvalehti julkaisi listan ”kuolevista” kunnista.

–Virsi on sama vuodesta toiseen: autuus asuu kaupunkiseuduilla ja etelä elättää pohjoista. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, Kärnä kommentoi.

–Ensinnäkin on syytä muistuttaa, että valtionosuudet eivät ole almuja. Ne ovat valtion kunnille maksama korvaus niistä palveluista, joiden järjestämisen valtio on kunnille lakisääteisesti osoittanut. On aivan selvää, että tiheämpään asutuilla seuduilla palveluiden järjestäminen tulee asukasta kohden mitattuna edullisemmaksi kuin syrjäseuduilla. Palvelutasokin on yleensä parempi: esimerkiksi helsinkiläislapset eivät joudu koskaan istumaan yli 100 kilometriä päivässä kouluauton kyydissä eikä asiointimatka sairaalaan ole satoja kilometrejä. Me pohjoisessa kuitenkin hyväksymme tämän osana elämäämme täällä, hän jatkaa.

Kärnän mukaan asia on yksinkertainen: jos palveluita ei ole, ei ole elämisen edellytyksiäkään.

–Vaikka ihmiset muuttaisivat muualle, Suomen luonnonvarat ja työpaikat eivät muuta, hän toteaa.

Kärnä ihmettelee myös sitä, miksi valtionosuuksista puhuttaessa ei koskaan keskustella siitä, mitä Suomen maa- ja metsätaloussektorin, kaivosteollisuuden, luonnonvara-alan ja Lapin matkailun alasajaminen kansantaloudelle merkitsisi.

–Miksi ei koskaan keskustella siitä, miten ja missä vaikkapa Suomen vientitulon kokonaisuus tosiasiassa muodostuu? Tai luuleeko joku aivan aidosti, että tällaisilla ratkaisuilla ei olisi negatiivisia vaikutuksia myös kaupungeissa toimiviin yrityksiin ja kaupunkilaisten elämään? Tai miksi ei koskaan lasketa, paljonko kaupunkiseudut hyötyvät sinne keskitetystä valtionhallinnosta tai yritysten pääkonttoreista, joiden toiminta perustuu kuitenkin muualla tapahtuvaan arvonlisäykseen, hän kysyy?

Kärnä huomauttaa, että vaikka Valion pääkonttori sijaitsee Helsingissä, maitotilat eivät sijaitse, eikä Outokumpu ei ”kaiva yhtään mineraaleja” Espoosta, jossa sen pääkonttori sijaitsee.

Kärnän mukaan järjestelmän kansantaloudellista järkevyyttä ei voida tarkastella ainoastaan valtionosuuksien ja sen tasausjärjestelmän kautta, vaikka yleensä juuri näin tehdään.

–Pidän ihmeellisenä, että normaalisti aivan fiksutkin ihmiset tekevät tätä. Onko kyse maaseutuvihasta vai jostain muusta? Mitään järjellistä vaihtoehtoa tälle mallille ei kuitenkaan koskaan esitetä. Brutaalisti voidaan tietysti todeta, että lopetetaan julkiset palvelut siellä, missä niiden tuottamisen kustannuksia joudutaan tasaamaan. Tämän vaikutukset kansantaloudelle olisivat kuitenkin katastrofaaliset, hän kuittaa.

Vaalan kunnanjohtaja Tytti Määttä otti samaan asiaan kantaa torstaina.

–Onko kuntamme sitten kuoleva? Se joka määrittelee mittarit, käyttää myös valtaa. Siksi ei ole aivan yhdentekevää, mitä asioita käytetään elinvoiman mittareina ja miten elinvoima määritellään, hän kommentoi.

Määttä korostaa, että monen kunnan talous voi näyttää huonommalta kuin se todellisuudessa on.

