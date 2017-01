Tutkijalta kova arvio Kalevassa: ”Vuosi 2016 saattoi olla käännekohta maailmanjärjestyksessä”

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kristi Raik arvioi, että maailmanpolitiikan moninapaistuminen lisää turvattomuutta erityisesti Euroopassa. Kun Yhdysvaltain uusi presidentti Donald Trump vannoo virkavalansa kahden viikon kuluttua, maailman moninapaistuminen saanee Raikin arvion mukaan uutta vauhtia. Hän uskoo, että viime vuosi saattoi olla käännekohta.

–Arviot Kiinan, Venäjän ja muiden vahvistuvien suurvaltojen vaikutuksesta kansainväliseen järjestykseen ovat olleet lännessä usein pessimistisiä tai vähintäänkin huolestuneita. Sekä Moskovan että Pekingin tavoitteena on moninapainen maailma, joka päättäisi kylmän sodan jälkeisen Yhdysvaltojen hegemonian aikakauden. Vuosi 2016 saattoi olla käännekohta, joka asetti maailmanjärjestyksen kiihtyvän moninapaistumisen raiteelle, Raik kirjoittaa Kalevan Vieraskynä-palstalla.

–Miksi tästä pitäisi olla huolissaan, vai pitäisikö? Ainakin siksi, että murrosvaihe on epävarma ja epävakaa. Kun uudet voimat haastavat vanhaa järjestystä, sotien ja konfliktien todennäköisyys kasvaa ja ennakointi vaikeutuu, hän jatkaa.

Raik arvioi, että lännessä koetaan ahdistusta myös siksi, että länsimailla on eniten menetettävää: länsimaat ovat hänen mukaansa yliedustettuja monilla kansainvälisillä foorumeilla alkaen YK:sta ja Kansainvälisestä valuuttarahastosta IMF:stä.

–Eurooppalaisten päällimmäisenä huolena on nyt aivan aiheellisesti oman turvallisuuden vahvistaminen ja suojautuminen ulkoisia uhkia vastaan. Samalla ei pidä kuitenkaan unohtaa laajempaa ja pidemmälle tulevaisuuteen tähtäävää näkemystä kansainvälisestä järjestyksestä. Sitoutuminen kansainvälisiin normeihin ja instituutioihin, myös niiden uudistamiseen, sekä pyrkimys laajaan yhteistyöhön globaaliongelmien hallinnassa on agenda, joka saa yhä tukea myös Euroopan ulkopuolella ja voi hillitä moninapaista kilpailua, Raik kommentoi.

Ajatushautomo Eurasia Group arvioi aikaisemmin tällä viikolla, että vuodesta 2017 on tulossa epävarmin sitten toisen maailmansodan, mitä poliittisiin riskeihin tulee.

–Maailmanjärjestys on muuttumassa, eikä kukaan tiedä, mitä on tulossa. Tästä näkökulmasta vuosi 2017 on erittäin volatiili ja epävarma, mitä poliittisiin riskeihin tulee, maailman johtaviin geopolitiikan asiantuntijoihin lukeutuva, Eurasia Groupin perustaja ja New Yorkin yliopiston professori Ian Bremmer sanoi.

