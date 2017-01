Yrittäjä vastaa HUS-pomolle: ”Sote-palveluissa pätevät samat säännöt kuin muissakin palveluissa”

Yrittäjä Mikko Savelius korostaa Puheenvuoron blogissaan sosiaali- ja terveysalan palveluiden olevan samanlaisia palveluja kuin kaikki muutkin. Savelius vastaa erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri​n HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindénille, jonka mukaan täydellisten markkinoiden teoria ei päde terveydenhoitoon. Lindén otti asiaan kantaa mielipidekirjoituksessaan Kauppalehdessä maanantaina.

Lindén epäilee, että valinnanvapaus johtaisi ylihoitoon, verovarojen väärinkäyttöön ja ”kermankuorintaan”. Saveliuksen mukaan huoli ei ole aiheeton, mutta sitä ei voi käyttää valinnanvapauden kumoamiseen.

–Sote-palvelut eivät älä omassa maailmassa. Siellä pätevät aivan samat säännöt kuin muissakin palveluissa – asiakas päättää, ei organisaatio. Juuri viimeksi mainittua perinteisen julkishallinto-organisaation (ja miksei myös vanhanaikaisen pyramidihierarkialla toimivan yrityksen) on mahdoton käsittää. Palvelua tarkastellaan ikään kuin se olisi kakkosnelonen lankku – kerran tehty ja se on hyvä. Ei. Palvelu on jatkuva prosessi, jossa asiakkaan mieltymykset ja tarpeet muuttuvat jatkuvasti. Mikäli et pysy mukana, olet pian entinen organisaatio, Savelius kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

–Sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaudessa ei ole mitään pelättävää. Liikevoitot syntyvät, mikäli asiakasta palvellaan tehokkaammin, edullisemmin ja yksilöllisemmin. Tähän ei ole oikotietä, hän jatkaa.