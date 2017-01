Osmo Soininvaara varoittaa hallitusta ”tuhoisasta aikaansaannoksesta”: ”Suomi savustaa korkeakoulututkinnon suorittaneita ulkomaille”

Vihreiden entinen kansanedustaja, Helsinhin kaupunginvaltuutettu Osmo Soininvaara kuvailee aivovientiä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen tuhoisimmaksi aikaansaannokseksi.

–Kun 2030-luvulla kirjoitetaan Suomen taloushistoriaa, tämän ajan pahimpana itse aiheutettuna ongelmana tullaan pitämään aivovientiä, sitä että Suomi savustaa korkeakoulututkinnon suorittaneita ulkomaille, Soininvaara kirjoittaa blogissaan.

Soininvaara arvioi, että vuosittainen aivovienti on noussut tasolle, joka vastaa kymmentä prosenttia vuosittain valmistuneista. Hän varoittaa, että tahti näyttää vain kiihtyvän.

–Eikä se määrä vaan se laatu. Hajatietojen mukaan näyttää siltä, että hanakammin ulkomaille ovat muuttamassa parhaat – heille on kysyntää. Osittain tämä tietysti johtuu pitkään kestäneestä lamasta, jonka maksajia ovat erityisesti työmarkkinoille pyrkivät nuoret. Ne, joille on kysyntä ulkomailla lähtevät ja ne, joille ei ole, jäävät työttömiksi Suomeen, hän kommentoi.

Soininvaaran mukaan kaiken taustalla on yliopistojen kurjistaminen.

–Ilmeisesti päättäjät ovat ajatelleet yliopistoja vain koulutuspaikkoina ja ajatelleet, että vähän huonompikin opetus saa kelvata. Tosin kyllä sekin maksaa, että opinnot hidastuvat oppikirjakurjuuden ja sen takia, että monia pakollisia kursseja järjestetään enää vain joka toinen vuosi.

Samalla hän muistuttaa, että yliopistot ovat myös tutkimuskeskuksia ja tutkimus on välttämätöntä tieteellisen osaamisen ylläpitämiseksi.

–Nyt moni akateemisesta urasta haaveileva siirtää katseensa ulkomaille, joihin lahjakkuuksia suorastaan kalastellaan. Osaamisellahan tämän syrjäisen maan pitäisi pärjätä.

Nyt ulkomaille muuttaneet tutkijat tulevat Soininvaaran mukaan kertomaan ”ihmeellisiä asioita” siitä runsaudesta, jossa ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa eletään ja kuinka paljon helpompaa tieteellinen työ siellä on.

–Tai sitten he tulevat kertomaan palkoistaan ja korkeasta elintasostaan. Suomessahan koulutus on ilmaista ja siitä jopa maksetaan pientä palkkaa. On kohtuullista, että akateemisissa ammateissa palkat ovat vastaavasti pienemmät kuin maissa, joissa opintoja vastaan on ollut otettava asuntolainan kokoinen velka. Paras vaihtoehto on ottaa ilmainen koulutus Suomesta ja korkea palkka maista, joissa koulutus on maksullista. Yliopistoille pitää kiireesti löytää lisää rahaa, hän päättää.

Samaan asiaan otti perjantaina kantaa helsinkiläinen demarivaltuutettu, opetuslautakunnan jäsen sekä Helsingin yliopiston dosentti Ville Jalovaara. Hän ihmetteli, miksi Suomi lahjoittaa tutkijakoulutuksen hedelmiä ulkomaille.

Yle kertoi torstaina, että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden maastamuutto on muutamassa vuodessa lisääntynyt kolmanneksella. Tutkijoiden maastamuutto on lisääntynyt lähes yhtä paljon. Tilastokeskuksen mukaan Suomesta muutti ulkomaille toissa vuonna 2 223 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta.