Kansanedustaja teki työvuoron kotisairaanhoidossa: ”Päivä oli rankka ja ajatuksia herättävä”

Kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) otti vastaan lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin haasteen ja teki työpäivän hoitotehtävissä Savitaipaleen kotihoitoyksikössä.

–Työpäivä oli mielenkiintoinen, rankka ja ajatuksia herättävä. Opin paljon, Kopra kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Hän kuvailee työpäivän olleen nopeatahtista kiertämistä.

–Kiersimme aamun eri asiakkaiden luona ja autoimme erilaisissa askareissa. Osa heistä oli jo jalkeilla saapuessamme kun taas osa nukkui vielä. Tehtävämme olivat monenlaisia: annosteltiin lääkkeitä, annettiin kipupiikkejä, avustettiin hygieniaan ja wc-käynteihin liittyvissä asioissa, käännettiin asentoa, keitettiin puuroa ja kahvia, tiskattiin ja vaihdettiin kuulumisia. Kotikäynnit vaihtelivat kestoltaan ja tehtäviltään eikä aina etukäteen tiennyt, kauanko kussakin paikassa aikaa kuluu, Kopra kuvailee.

–Työvuoro päättyi 14.15. Olo oli sellainen, että tunsi työtä tehneensä, hän jatkaa.

Kopra kuvailee kotihoidon työntekijöiden työtä fyysisesti ja henkisesti rankaksi.

–Käsitykseni vahvistui, että hoitotyö on tärkeää ihmisten ihmisille tekemää työtä, jota ei voi korvata millään. Ihmisen liikkumiskyky on hyvinvoinnin kulmakivi. Kun kyky liikkua heikkenee iän tuomien vaivojen johdosta, elinpiiri voi alkaa supistua ja riski negatiiviselle kierteelle on suuri. Siksi omasta fyysisestä kunnosta huolehtiminen on tärkeää jo nuorella iällä, hän kertoo havaintojaan.

Kopran mukaan kyky hallita normaalit kodin arkiaskareet, erityisesti ruoanlaitto ja siivous, vaikuttavat elämän laatuun vanhempana.

–Tästä syystä, tämän työpäivän havaintojen perusteella, naisilla on kodeissaan paremmat oltavat kuin miehillä, hän sanoo.

Kopra kiinnitti huomiota myös käytännön asioihin hoitokierroksilla ja erityisesti siihen, että osa hoitajista joutuu käyttämään omaa autoaan.

–Ajon luonne on hyvin kuluttavaa: autolla ajetaan muutama sata metriä kerrallaan ja moottori sammutetaan 10-15 minuutiksi kotikäynnin ajaksi. Startteja kylmällä moottorilla tulee päivän aikana kymmeniä ja konetta ei voi ajaa kunnolla lämpimäksi. On päivänselvää, ettei oman auton käytöstä maksettava yleinen kilometrikorvaus kata siitä aiheutuvia kuluja. Pakkaskelillä polttoainetta kuluu runsaasti auton tekniikan poikkeuksellisesta rasittumisesta puhumattakaan. Mielestäni työnantajan tulee korvata hoitajille oman auton käytöstä tavanomaista kilometrikorvausta suurempi summa. Ei ole oikein, että työntekijä maksaa itse työtehtävien vaatimasta liikkumisesta, mikä on tämän hetkinen tilanne, Kopra toteaa.

SuPer haastoi lokakuussa kaikki kansanedustajat ja kuntapäättäjät työskentelemään työvuoron vanhustenhoidossa.

