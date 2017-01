Havainto suomalaisten alkoholin käytöstä: ”Ei ole tarvetta vetää edellisen sukupolven överikännejä”

Kansanedustaja Jaana Pelkonen (kok.) arvioi, että suomalaisten luonteva suhtautuminen alkoholiin lisääntyy erityisesti nuorison humalahakuisen juomisen vähentymisen myötä.

–Suomalaisnuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt tutkimusten mukaan jo 15 vuoden ajan. Heillä ei ole tarvetta vetää edellisen sukupolven överikännejä tai vastavuoroisesti demonisoida suvaitsemattomasti viinipulloa ruokapöydässä, Pelkonen toteaa Puheenvuoron blogissaan.

–Viinakulttuurimme on askel askeleelta muuttumassa tolkullisemmaksi ja lasillinen alkaa tarkoittaa lasillista, ei saavillista, hän jatkaa.

Pelkonen korostaa, että ensimmäinen askel tiellä kohti tervettä alkoholikulttuuria on, että julkinen valta alkaa suhtautua ravintola- ja alkoholialaan elinkeinona eikä sosiaalisena ongelmana.

–Olisi tärkeää alkaa nähdä ravintolakulttuuri normaalina osana jokapäiväistä yhteisöllistä elämää ja hyvän mielen asiana. Mitä kiihkoton suhtautuminen alkoholiin toisi suomalaiselle tullessaan? Vilkastuvan, virkistävän ja keveän kaupunkimiljöön pubeineen ja viinitupineen. Niiden mukana tulisi työllistävä vaikutus, joka tukisi matkailualaa ja kaupunkikulttuuriamme. Estokampanjoinnista säästyneet rahat voisi käyttää niihin, joille alkoholi on oikeasti ongelma. Aina löytyy niitä, jotka aineesta riippumatta hakevat ääritiloja. Tehoton päihdehuoltomme vaatii totaalista uudistamista.

Panimoliiton toimitusjohtaja Elina Ussa ottaa myös kantaa alkolilainsäädänröön ja -verotukseen ja vertaa omassa blogissaan Suomen tilannetta Saksaan ja toteaa, että olutveroa kerätään lähes saman verran molemmissa maissa.

–Suomalaiset maksavat olutveroa vuosittain yhteensä 610 miljoonaa euroa. Kun Saksassa, jossa väestöä on 80 miljoonaa, olutveron tuotto on vain himpun verran enemmän! Saksassa mallasjuomien osuus kokonaiskulutuksesta on 54 prosenttia. Meillä Suomessa osuus on alle puolet, hän vertaa.

Ussa muistuttaa, että yhteiskunta voi ohjata juomakulttuurin kehitystä verotuksella.

–Suomessa väkevien verotus on vain 1,4-kertainen olueen nähden, mutta Saksassa 6,6-kertainen. Suomessa viimeisimmät alkoholiveron korotukset kohdennettiin nimenomaan mietoihin alkoholijuomiin, hän kommentoi.