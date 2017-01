Kokoomuslainen autojen mustista laatikoista: ”Täysin kestämätön ajatus”

Hallituspuolue kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki arvostelee suomalaisten autoihin pakolliseksi suunniteltuja niin sanottuja mustia laatikoita, joilla paikannetaan autojen liikkeitä.

– On täysin kestämätön ajatus, että Suomessa voisi liikkua teillä ja maanteillä vain sillä ehdolla, että yksilöity sijainti tallennetaan hetki hetkeltä verottajan tai jonkin toisen viranomaisen tietoon, Lepomäki kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hänen mielestään autojen paikantamiselle ei ole tarvetta, vaikka polttoainevero ei ole sähköautojen yleistymisen jälkeen enää toimiva likiarvoinen kustannus tiestön kulumisesta.

–Vastaavasti on selvää, että tieliikenteestä kerättävä veromäärä (noin 8 miljardia euroa vuosittain) on suhteeton liikenteeseen palautuvaan rahoitukseen (noin kaksi miljardia euroa). Tuota maksurasitusta on saatava alaspäin, Lepomäki kirjoittaa.

Bloggaaja, piraattipuolueen aktiivi Janne Paalijärvi kirjoitti autoverotukseen kaavaillusta autojen seurannasta tänään kriittisen kirjoituksen blogiinsa. Hän pitää autoihin suunniteltuja mustia laatikoita karmeana tietoturvaongelmana. Hän onnistui itsekin seuraamaan internetin kautta autoa, jossa oli musta laatikko.

–Jos haluaisin Suomeen lisää massiivista kansalaisten valvontaa, käyttäisin siihen ehdottomasti juuri näitä autojärjestelmiä. Toivon kuitenkin sydämeni pohjasta, että näitä vekottimia ei saada ikinä määrättyä pakollisiksi autoihin, Paalijärvi totesi.

Myös Lepomäki pitää yksityisyyden suojaa erittäin tärkeänä.

–Se, että viimeisen viiden vuoden aikana yksityishenkilöiltä ja -henkilöistä tallennettavan tiedon määrä on moninkertaistunut (mm. Google, Facebook jne.) eikä loppua näy, ei vielä ole mikään peruste antaa valtiolle yksityiseen tietoon vapaata ohituskaistaa, hän toteaa.

Hän korostaa, että seurannan teknistä toteuttamistapaa ei ole vielä lyöty lukkoon, ja on edelleen epäselvää, mikä taho ylläpitäisi massiivisen paikkatiedon tietokantaa.

Lepomäki kertoo, että hänen suosikkiratkaisunsa ei edellyttäisi massiivisia tietokantoja tai paikannustietojen yksityiskohtaista tallentamista.

–Ajoneuvo ei säilyttäisi muuta tietoa kuin “mikä” se on - tierasituksen kannalta keskeiset muuttujat kuten ajoneuvotyyppi ja sen paino. Tämä tieto olisi saatavilla paikallisesti lähiyhteydellä. Tie veloittaisi erikseen siltä matkalta ja ajalta, kun ajoneuvo sitä rasittaisi. Maksun hoitaisi mobiilisovellus, joka olisi käyttäjäkohtainen, ei ajoneuvokohtainen. Toteutus olisi moderni versio tietulleista, Lepomäki kertoo.