Teri Niitin TV-ohjelmaa siirretään – Anne Kukkohovilta koskettava kirjoitus

Vuosia nuoremmaksi –TV-ohjelman alkamista siirretään menehtynyttä stylistiä Teri Niittiä kunnioittaen.

Niitin tähdittämän ohjelman piti alkaa huomenna tiistaina.

–MTV kunnioittaa edesmenneen Teri Niitin muistoa ja siirtää Vuosia nuoremmaksi –ohjelman alkamista helmikuulle. Ohjelma nähdään AVAlla 7. helmikuuta alkaen, MTV kertoo tiedotteessaan.

Niitin kanssa Vuosia nuoremmaksi –ohjelmassa esiintyvä malli Anne Kukkohovi kommentoi kuolemaa Facebookissa.

–Tanssin kanssasi aamuun asti New Yorkissa, itkimme isäsi kuolemaa Islannissa, joimme samppanjaa Pariisissa, hikoilimme Kapkaupungissa. Tungit vartaloni 2 numeroa liian pieneen mekkoon Portugalissa, sait minut nauramaan vedet silmissä kuvausetissä, opetit minut elämään hetkessä. Viimeiset sanasi olivat: ”En pelkää kuolemaa”. Rakastin ja rakastan sinua Teri. Safe travels, meet you at the Gap, Kukkohovi kirjoitti.

Niitin kuolemasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Hänen siskonsa Tuija Niitti kertoi Iltalehdelle, että Niitin tila oli vakava ja maanantaina tuli tieto kuolemasta. Hän ei kommentoinut kuolinsyytä, mutta kertoi IL:lle, että joutui sairaalaan alun perin sydänvaivojen vuoksi.