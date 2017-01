2000 suomalaisen tilille tuli 560 € - Juha Sipilä: ”Tästä on paljon puhuttu, nyt tehdään”

Kela maksoi ensimmäiset perustulot kokeiluun osallistuville 2 000 suomalaiselle tänään maanantaina. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi kokeilua illansuussa Twitterissä.

–Perustulokokeilu on viimein käynnissä. Tästä on paljon puhuttu, nyt tehdään. Muutokset vaativat rohkeutta, Sipilä sanoi.

Perustuloa maksetaan kahden vuoden ajan 560 euroa kuukaudessa. Kelan mukaan perustulon määrä on sama koko kokeilun ajan.

–Mitkään saajan muut tulot eivät pienennä sitä. Jos perustulokokeilussa mukana oleva työllistyy, hän saa ansiotulon lisäksi myös perustulon, Kela sanoo tiedotteessaan.

Vihreiden puheenjohtajan, kansanedustaja Ville Niinistön mukaan perustulo on mahdollisuus tuoda sosiaaliturva 2010-luvulle.

–Perustulo poistaa sosiaaliturvan hakemiseen liittyvän nöyryytyksen ja häpeän tunteen. Se antaa ihmisille tilaa tehdä omia elämänvalintoja. Silloin uskaltaa myös yrittää ja tehdä keikkahommia, kun tuet eivät lähde heti pois tulojen kasvaessa, hän kommentoi blogissaan.

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) on vaatinut hallitusohjelman mukaisen osallistavan sosiaaliturvan mallin kokeilua perustulokokeilun yhteydessä. Ville Niinistö puolestaan sanoo vihreiden toivovan, että hallitus ja suomalaiset antavat perustulokokeilulle täyden mahdollisuuden näyttää vastikkeettoman perusturvan voiman. Niinistön mukaan kyse on ihmiskuvasta.

–Positiivinen ihmiskuva lähtee siitä, että ihminen tekee enemmän yhteiskunnan kannalta hyödyllistä työtä, kun hänellä on isompi vapaus toteuttaa itseään ja se on hänelle itselleenkin taloudellisesti kannattavaa. Negatiivinen ihmiskuva lähtee siitä, että valtion on rajoituksin ja kielloin pakotettava heikommassa asemassa olevat ihmiset siirtymään sosiaaliturvalta työhön. Pakoilla on vaikea luoda uutta työtä, jos sitä ei ole tarjolla.

