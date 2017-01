Kansanedustaja yllättyi poikkeuksellisesta palautevyörystä: ”Vähävaraisilla olisi ollut aihetta valittaa”

Hallituspuolue perussuomalaisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemi arvostelee pisteverotusta ja ihmettelee moottoripyöräveron saamaa poikkeuksellisen laajaa kritiikkiä.

– En pidä pisteveroista. Tiukkoina aikoina niitä keksitään. 1990-luvun laman syövereissä säädettiin ajoneuvovero, tarra tuulilasiin. Siitä tuli pysyvä. Samaan aikaan säädettiin myös charter-vero ulkomaan lentomatkoille. Sitä ei enää ole, Kankaanniemi kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

– Nyt joku keksi moottoripyöräveron, jolle ei "isää" ole ilmoittautunut. Perussuomalaisten keksintö se ei ole. Nyt sitä ja veneveroa valmistelee valtiovarainministeriö Petteri Orpon (kok.) johdolla. Palaute kannattaa antaa sinne, hän lisää.

Kankaanniemi kertoo, että moottoripyöräverosta tulee kriittistä palautetta enemmän kuin hänen muistinsa mukaan mistään yksittäisestä hankkeesta 26 eduskuntavuotensa aikana.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti veneveron ja kevyiden moottoriajoneuvojen verosta marraskuussa. Lakiluonnoksen mukaan venevero olisi 100–300 euroa vuodessa. Moottoripyörille tulisi 150 euron vuotuinen vero, valtioneuvosto kertoi joulukuussa.

Kankaanniemi muistuttaa, että hallitus on leikannut lapsilisiä, opintotukea, sairauskulukorvauksia, työttömyysetuuksia, eläkkeitä ja korottanut maksuja. Yksikään leikkausten ja kiristysten kohteeksi joutunut ryhmä ei ole Kankaanniemen mukaan kritisoinut kohteluaan niin laajasti ja ankarasti kuin moottoripyörän omistajat.

– Odotin, että erityisesti sairaat ja työttömät lähettäisivät valtavasti rajua sähköpostia. Heillä olisi aihetta. Heistä jopa suuri osa kuuluu vähävaraisiin ja pienituloisiin, Kankaanniemi ketoo.

– Hieman ihmettelen, että moottoripyörävero on aiheuttanut ennennäkemättömän palauteryöpyn. Ymmärrän kyllä, että veroa vastustetaan enkä itsekään tällaisesta pisteverosta tykkää. Mutta ovatko moottoripyöräilijät köyhempiä ja vähävaraisempia kuin edellä mainittujen leikkausten kohteeksi joutuneet? Tätä olen pohtinut. Monia motoristeja toki tunnen, mm omat poikani. Kallis harrastus, hän kirjoittaa.

Hän ei kuitenkaan kerro selvästi kantaansa moottoripyöräveroon.

–Tässä kontekstissa ikävä moottoripyöräpistevero on siis valmistelussa. Otan veroon kannan sen jälkeen, kun valmistelu on lausuntojen pohjalta etenemässä. Niin, pidän tuloista perittäviä veroja periaatteessa parempina kuin pisteveroja. Tuloista on helpompi maksaa kuin omistamisesta. Esimerkiksi kiinteistövero on puhdas varallisuusvero, joka peritään ”pihtiputaan mummon” mökistäkin hänen pienestä eläkkeestään, Kankaanniemi toteaa.

Myös Uudenmaan perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Suvi Karhu ottaa kantaa moottoripyöräveroon Puheenvuoron blogissaan. Hän kertoo lähettäneensä valtiovarainministeriöön lausuntopyynnön, jossa hän vaatii valtiovarainministeriöt harkitsemaan uudelleen moottoripyöräveroa.

–Uusi vero moottoripyörille pudottaisi valtion saamaa verokertymää, vähentäisi liikenneturvallisuutta, olisi epätasapuolinen ja aiheuttaisi alalle paljon työttömyyttä ja konkursseja. Kaikkinensa arvioiden uuden veron vaikutus on pelkästään negatiivinen ja näiden vaikutusten vuoksi uusi vero ei ole perusteltu, Karhu kertoo.