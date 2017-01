Hakkeritapahtuma listaa: Älä toimi ainakaan näin – 5 tyypillistä tietoturvamokaa

Liian lyhyt tai toisaalta liian monimutkainen salasana sekä avoimen wifin käyttö löytyvät hakkeritapahtuma Disobeyn julkaisemalta tietoturvahölmöilyjen TOP5-listalta.

Näin kannattaa toimia, jos haluaa antaa koneensa hakkereiden käyttöön, Disobey toteaa Tekniikka&Talouden mukaan.

1. Valitse liian lyhyitä tai liian monimutkaisia salasanoja

Monet tietomurrot johtuvat ihmisten huonoista salasanoista. Toisin kuin usein väitetään, isojen ja pienten kirjainten yhdistely tai erikoismerkit eivät merkittävästi paranna salasanaa mikäli se on liian lyhyt, ainoastaan vaikeuttavat sen muistamista!

Salasana on heikko, jos siinä on alle kymmenen merkkiä – koneiden on vaikeampaa laskea ja siten myös murtaa pitkää salasanaa kuin lyhyttä. Siksi kannattaa rakentaa esimerkiksi 20-merkkinen salasana.

2. Lataa tarjotut ohjelmistopäivitykset kuukauden päästä tai torju ne kokonaan

Käyttäjien koneille automaattisesti lähetetyt ohjelmistopäivitykset sisältävät usein päivityksiä nimenomaan tietoturvaan. Moni jättää päivitykset hyväksymättä ja tekemättä, koska ei jaksa odottaa puolta minuuttia päivityksen latautumista. Siksi ihmisillä on usein monta tärkeää päivitystä lataamatta yhtä aikaa.

Vinkki: Klikkaa ”Päivitä nyt”-nappia heti ohjelmistopäivityksen ilmestyessä ruudulle! Puolen minuutin latauksen odottaminen on oikeasti kivempaa kuin klikata ”Myöhemmin”-nappia 50 kertaa.

3. Surffaile huoletta avoimissa wifeissä ja salaamattomilla saiteilla

Jos käytät nettiä kaikille avointen yhteyksien kautta, altistat koneesi, verkkoliikenteesi ja omat tärkeät tiedostosi samaan wifiin kiinnittyneiden hyökkääjien väärinkäytölle. Vinkki: Salaa yhteytesi ja vältä suojaamattomia sivustoja - esimerkiksi VPN-yhteys turvaa oman yhteytesi myös avoimissa verkoissa.

4. Klikkaa outoja linkkejä ja avaa kaikki sähköpostien erikoiset liitteet

Jos sinulle lähetetään esimerkiksi somessa tai sähköpostitse linkki tai liite - ja varsinkin lähettäjän ollessa tuntematon - älä klikkaa sitä! Jos klikkaat, koneesi on vaarassa saastua ja se saatetaan ottaa haltuun.

5. Lataa ohjelmistoja ilmaiseksi vertaisverkoista

Vertaisverkoissa on jaossa monenlaisia ohjelmistoja. Jos latailet esimerkiksi torrenttiverkosta ilmaisversion maksullisesta ohjelmasta, saatat ladata koneellesi sen mukana monenlaisia uhkia.

Lähde: Tekniikka & Talous