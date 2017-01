S-ryhmä kavahti vakavia syytöksiä halpuutuksesta – ”On annettu ihan selkeät ohjeet”

Pohjanmaalaiset vihannestuottajat kertovat saaneensa S-ryhmän sisäänostajilta vaatimuksia alentaa hintoja S-ryhmän halpuuttamiskampanjaan vedoten, kertoo Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton MTK:n ruotsinkielisen sisarjärjestön Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:n toiminnanjohtaja Johan Åberg.

S-ryhmästä korostetaan Uudelle Suomelle, että hinnanalennuksien vaatiminen halpuuttamiskampanjaan vedoten ei ole yhtiön periaatteiden mukaista. Ryhmä on kertonut ottavansa halpuutuksen omista katteistaan sen sijaan että vaatisi tuottajahintojen laskua.

Åberg kertoo kuulleensa sisäänostajien vaatimuksista eilen maanantaina Vaasassa järjestetyssä tilaisuudessa, jossa oli koolla noin 70–80 viljelijää.

–Pohjalaisten tuottajien yhteyshenkilö sanoi, että eilen aamulla jo ennen kello yhdeksää oli tullut useita puheluita vihannestuottajilta, jotka kertovat, että sisäänostajat ovat tehneet soittokierroksia ja alkaneet vaatia alhaisempia hintoja nimenomaan viitaten halpuuttamiskampanjaan, Åberg kertoo Uudelle Suomelle.

–Hän totesi siihen sarkastisesti, että ei olekaan ikinä uskonut siihen väitteeseen, että tämä kampanja ei vaikuttaisi tuottajahintoihin, mutta se oli yllättävää, että näitä alennusvaatimuksia tuli jo ennen kuin kaupat olivat ehtineet aueta maanantaiaamuna. Se oli hänen mielestään törkeyden huippu, hän lisää.

SOK:n vähittäiskaupan kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu on huomannut Åbergin twiitin asiasta. Alarotu ja Åberg ovat selvittäneet asiaa myös puhelimitse. S-ryhmä kuvaa syytöksiä vakaviksi sosiaalisessa mediassa ja Alarotu kertoo yhtiön suhtautuvan asiaan vakavasti.

–Olemme asiaa tutkineetkin, mutta tilanne on se, että meillä ei ole mitään tietoa kuka olisi puhunut mitä ja kenelle. Ei tiedetä, että tällaista olisi tapahtunut, muuta kuin näistä Åbergin viesteistä, Alarotu kommentoi Uudelle Suomelle.

Hän kertoo, että SOK:n sisäänostajat on käyty läpi, mutta toistaiseksi asiasta ei ole selvinnyt sen enempää.

–Haluamme kertoa tässä kohtaa hyvin selväsanaisesti, että S-ryhmän linjaus on se, että halpuuttaminen toteutetaan S-ryhmän varoin. S-ryhmä ohjaa 45 miljoonaa euroa suomalaisen ruuan hintaan tässä yhteydessä. Siinä yhteydessä ei käydä neuvotteluja tuottajien kanssa hinnoista. Siitä on ihan selkeät ohjeet annettu kaikille toimijoille, että halpuuttamiseen liittyen ei neuvotella tuottajahinnoista ollenkaan, Alarotu sanoo.

Hän myöntää, että on mahdollista, että joku on jotain sanonut jollekin, mutta S-ryhmä ei ole pystynyt jäljittämään, mitä tarkalleen on tapahtunut.

Åberg uskoo, että tuottajille esitetyt vaatimukset eivät ole ylhäältä ohjattuja, mutta silti hän kritisoi vaatimuksia.

–Eräs tuottaja kertoi, että hänen tapauksessaan toimittiin niin, että kun alueosuuskaupat ostavat osan tavaroista [logistiikkayhtiö] Inexistä, ja osan paikallisilta tuottajilta. Nyt kun Inex on tiputtanut hintoja, vaaditaan paikallisilta suoramyyjiltä samanlaisia hinnanalennuksia, Åberg kertoo.

–Tuottajan näkökulmasta on sitten saivartelua lähteä keskustelemaan, että mikä on SOK:n ja mikä on alueosuuskaupan rooli. Tämä on kuitenkin sama kauppaketju ja kampanjakin pätee kaikissa kaupoissa. Se on vain vastuun pakoilua jos vain viitataan siihen, että tämä olisi vain sellaista toimintaa, jota tapahtuu vain alueellisella tasolla. Jos hinta laskee, hinta laskee, hän sanoo.

Åberg korostaa, että S-ryhmä on ”vakuutellut kovaan ääneen monta kertaa, että tällä ei tule olemaan vaikutuksia tuottajahintoihin”.

Tuottajat ovat Åbergin mukaan pettyneitä.

–Tuottajat ovat tyrmistyneitä ja vihaisia, että näinkö nopeasti nämä kauniit puheet unohtuivat. Nyt seurataan tilannetta, ja pidetään asia esillä, hän sanoo.

Åbergin mukaan viljelijät eivät halua tulla asian kanssa julkisuuteen omalla nimellään, koska he pelkäävät, että se voisi vaikeuttaa heidän tuotteidensa myyntiä.