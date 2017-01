Uusi avaus mustista laatikoista: ”Näin välitetty tieto ei olisi liian tunkeilevaa”

Sähköisiä ajopäiväkirjoja kehittävän ABAX Finlandin toimitusjohtaja Jarkko Jaakkola ratkaisisi autojen yksilöityihin sijaintitietoihin liittyvän tietoturvaongelman siten, että viranomaisille toimitettaisiin vain tiemaksun keräämiseen tarvittavat tiedot.

–Jo siinä vaiheessa, kun tietojenhankintakokeilusta pyydettiin mielipiteitä, ehdotin, että Trafille toimitetaan vain tarvittava tieto tiemaksun keräämiseen, ei mitään muuta. Tämä sama ehdotus olisi ihan toimiva myös tässä vaiheessa, Jaakkola kirjoittaa blogissaan.

Hänen mukaansa tarvittava tieto valtiolle tiemaksujen perintään olisi esimerkiksi ”auto X on ajanut tiemaksuteitä 758 kilometriä joulukuussa 2016”, mutta ei kellonaikoja, ei tietoa mitä teitä on ajettu eikä päivämääriä. Ruuhkamaksut voitaisiin Jaakkolan mukaan periä samalla tavoin, eli kirjaamalla esimerkiksi, että ”auto X on ajanut ruuhka-aikaan ruuhkamaksun alaisilla teillä 235 kilometriä joulukuussa 2016”

–Näin ollen välitetty tieto ei olisi liian tunkeilevaa, eikä valtiolla olisi tarvetta perustaa massiivista tietopankkia. Näin säästyisi myös kustannuksia, koska palvelun tarjoajilla on jo olemassa järjestelmät tätä varten. Jos ei suoraan sellaisenaan, pienellä tuotekehityksellä sellaisen saisi luotua, koska kyseessä on ”vain” raportin luominen jo olemassa olevien sijaintitietojen perusteella. Jos valtio epäilisi palveluntarjoajan tietojen keruuta tai sen luotettavuutta, voisivat he halutessaan auditoida palveluntarjoajan palvelun ja määrätä sakon mikäli tietoja olisi väärennetty/muokattu/poistettu, Jaakkola sanoo.

Lisäksi lainsäädännöllisesti olisi Jaakkolan mukaan hyvä määritellä ne tapaukset, jolloin palveluntarjoaja joutuisi luovuttamaan tietoja esimerkiksi poliisille virallisen tietopyynnön jälkeen.

–Nythän samanlainen lainsäädäntö on olemassa ruuhkatietojen keräykseen liittyvässä järjestelmässä, jossa tiellä olevilta videokameroilta tulkitaan ohi ajavien autojen rekisterinumeroita. Tietääkseni poliisille ei luovuteta tietoja ellei henkilöä epäillä rikoksesta, jonka vähimmäisrangaistus on 6 kuukautta vankeutta. Tämä selvittäisi myös pelisääntöjä alalla, hän kommentoi.

Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) esitti maanantaina Puheenvuoron blogissaan, että ongelma voitaisiin ratkaista myös laittamalla lukulaitteita maksullisten teiden varteen nykyisten maailmalla olevien ruuhkamaksujärjestelmien lailla.

–Tässä ratkaisussa yksityisyyttä ei loukattaisi, tietoja ei pakattaisi keskitettyyn tietokantaan; silti maksut voitaisiin halutulla tavalla korvamerkitä eikä ”mustaa laatikkoa” tarvittaisi. Järjestelmä vastaisi yhtä lailla myös ulkomailta Suomeen tulevaan liikenteeseen, toisin kuin ajoneuvoon asennettuun gps-boksiin nojaava malli, Lepomäki kommentoi.

Jaakkolan mukaan laitteiston asentaminen teille ja niiden ylläpitäminen olisi hyvin kallista puhumattakaan itse järjestelmän rakentamisesta.

–Suomi on maantieteellisesti iso maa, jossa on loppujen lopuksi varsin vähän liikennettä ja ruuhkia verrattuna muihin maihin, varsinkin isojen kaupunkien ulkopuolella. Olen kuitenkin samaa mieltä siitä, että yksityisyydensuojasta on erittäin tärkeää pitää kiinni, eikä tietojen keruu saa olla liian tunkeilevaa, hän toteaa.

Piraattipuolueen aktiivi Janne Paalijärvi toi suomalaisiin autoihin pakollisiksi kaavailtujen niin sanottujen mustien laatikoiden ongelman esiin Puheenvuoron blogissaan. Hän kertoi seuranneensa internetin kautta autoja, joissa tällainen musta laatikko on.

–Kävi ilmi, että karmeasta tietoturvaongelmasta johtuen näitä mustia laatikoita sisältäviä autoja pystyi seuraamaan netin kautta reaaliajassa.

Hallitus selvittää parhaillaan, voisiko valtion maantie-, rata- ja vesiväyläverkon ylläpidosta ja kehittämisestä vastata valtion yhtiö. Kansalainen maksaisi autoilusta käytön mukaan, mikä mullistaisi nykyisenkaltaisen autoverotuksen. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) totesi blogissaan joulukuun lopulla, että kohua herättänyt kilometrien seuranta on yksi vaihtoehto.

–Jos käytössä on aikaan perustuva maksu, se ei välttämättä vaadi seurantalaitetta, ajokilometreihin perustuva sen sijaan vaatii, hän kirjoitti.

