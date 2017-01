Kirjallinen kysymys Anne Bernerille: ”Käsittämätöntä lukea lehdestä hallituksen kaavailuista”

Eduskunnan kiikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Suna Kymäläinen (sd.) on jättänyt liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille (kesk.) kirjallisen kysymyksen hallituksen kaavailuista yhtiöittää valtion liikenneväylät. Kymäläinen kysyy myös autoilun verotukseen suunnitelluista muutoksista.

–Miksi purkaa toimiva ja tasapuolinen verotusjärjestelmä? Miksi vastakkain asetella kaupunkilaisia ja harvaan asutuilla alueilla asuvia? Hallitus hämmentää nyt liikenneministeri Anne Bernerin (kesk) ajamana väylien rahoitusta, jossa päämäärä on enemmän kuin epävakaa, Kymäläinen sanoo.

Hänen mukaansa on ymmärrettävää, että veropohjan rapautuessa uusien liikenteen käyttövoimaratkaisujen edistyessä paremmin toimiviksi, veronkannon korvaustoimiin on ryhdyttävä. Kymäläinen korostaa, että verot, joilla väylistä pidetään huolta, on kuitenkin kerättävä tasapuolisesti ja mahdollisimman tehokkaasti.

–Siksi on käsittämätöntä lukea lehdestä hallituksen kaavailuista uhrata liikkuminen kaupan välineeksi. Etenkin kun maassa on toimiva, aikaansa sopeutuva ja muuntuva verotusjärjestelmä. Edellisen hallituksen Ollilan työryhmä aukoi ovia Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ajamalle Bernerin mallille. Ollilan työryhmän tulema torpattiin vähin äänin kun havaittiin veronkantokustannusten nouseminen noin 1,5 miljoonasta eurosta kymmenkertaiseksi 15 miljoonaan euroon siirryttäessä mobiiliin paikantamiseen, tien käyttöön pohjautuvaan verotukseen. Nyt on siis vallalla Bernerin ajatus väylien käytön tukkukauppiaista, hän kommentoi.

Hän sanoo myös, ettei Suomella ei ole syytä olla edelläkävijä kansalaisten liikkumisenvapauden rajoittamisen tiellä, eikä edes avata takaporttia tähän.

–Informaatioteknologiaan perustuvan verojärjestelmän luominen pelkästään siksi, että halutaan luoda vain uusi järjestelmä, ei tee siitä tehokkaampaa verrattuna nykytilaan.

Hän kysyykin ministeri Berneriltä muun muassa, miten hallitus aikoo ottaa huomioon perustuslain liikkumisenvapauden muuttaessaan väylien käytön verotusta, mihin toimiin hallitus ryhtyy taatakseen yksilön intimiteettiin kohdistuvien tietojen keruun väärinkäytösten estämiseksi ja minkä suuruisiksi hallitus arvioi uuteen teknologiaan perustuvan veronkannon vuosittaiset kustannukset.