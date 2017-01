Räjähtääkö toimeentulotuki käsiin? – Kelan pääjohtaja selittää: ”Se oli maksimaalinen arvio”

Kelan tuoreen pääjohtajan Elli Aaltosen mukaan hänen julkisuudessa väläyttämänsä ennuste toimeentulotuen menojen kasvusta jopa 1,5 miljardiin euroon oli ”maksimaalinen arvio”. Aaltonen kertoo Uudelle Suomelle, että tukimenojen kehitystä seurataan juuri nyt Kelassa intensiivisesti.

– Meillä on ollut nyt ensimmäisinä päivinä [tuen maksatuksen siirryttyä alkuvuodesta Kelaan] todella suuri vyöry hakemuksia, Aaltonen kertoo.

– Helmikuun puolella näemme, millaiseksi tämä asettuu. Sitten pystymme tekemään Kelan hallitukselle laajemman arvion kustannuksista.

Tämän vuoden budjetissa perustoimeentulotuen menoihin on varattu noin 830 miljoonaa euroa. Määräraha on noussut vuodesta 2016, sillä asiaa koskevassa hallituksen esityksessä arvioidaan, että toimeentulotukimenot tulevat Kela-siirron myötä kasvamaan vuositasolla noin 75–100 miljoonaa euroa. Aaltosen esittämä ennuste oli kuitenkin satoja miljoonia euroja korkeampi.

Oppositiopuolue Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä nosti aiemmin esiin eron Aaltosen sekä Suomen hallituksen arvioissa. Hän ihmetteli, miten voi olla mahdollista, että lakiesityksen luvut poikkeavat olennaisesti Kelan arviosta. Toimeentulotuki räjähtää käsiin, Maanselkä tiivisti blogissaan Kela-johtajan ennusteen.

– Tämä puolitoista miljardia on ihan maksimaalinen arvio, Aaltonen sanoo Uudelle Suomelle vastauksena Maanselän esittämään kysymykseen.

Aaltosen mukaan hallituksen papereista löytyvät luvut ovat lähtökohta, jonka takana myös Kela seisoo.

– Meillä on nyt budjetissa varattu sen olemassa olevan käytön mukainen peruste, kuten normaalisti budjettiarviossa, eli hieman vaille 900 miljoonaa euroa. Tämä kaikki on arviota, ja tätä tilannetta täytyy seurata tarkasti, hän sanoo.

Kustannusten odotettu nousu johtuu siitä, että toimeentulotuen hakeminen helpottuu maksatuksen siirtyessä kunnilta Kelaan. Tukea voi vastaisuudessa hakea sähköisesti, eikä sen vuoksi tarvitse mennä sosiaalitoimistoon.

”Voi pitää paikkansa, mutta nyt ei kannata lähteä tekemään budjetin uusia lukuja”

Aaltonen korostaa nyt, että edes sitä ei voida toistaiseksi sanoa, tuleeko tuen ”alikäyttö” olemaan tänä vuonna suurempaa vai vähäisempää kuin kuntien maksatuksen aikana.

– Eli tuleeko sellaisista ihmisistä [toimeentulotuen] hakijoita, jotka eivät ole aiemmin kunnilta hakeneet. Mehän tiedämme, että tällaisia henkilöitä on, Aaltonen sanoo.

Alikäyttö tarkoittaa sitä, että sosiaalitukeen oikeutettu henkilö ei syystä tai toisesta hae tukea. Tämän alikäytön supistaminen on yksi Kela-siirron tavoitteista samoin kuin tukikäsittelyn kriteerien yhdenmukaistaminen.

Sanotte, että alkuvuodesta hakemuksia on tullut vyörynä. Tämä viittaisi siihen, että oma arvionne alikäytön vähentymisestä ja kulujen reippaasti lisääntymisestä voi pitää paikkansa?

– Voi, mutta nyt ei kannata lähteä tekemään budjetin uusia lukuja. Voin myös itse myöntää, että ehkä se puolitoista miljardia on todella maksimaalinen [arvio], mutta tämä muutos on yllätyksiä täynnä. Me olemme vireinä ja pidämme kuukausittain yhteyttä Kelan hallitukseen.

Jos menot kasvavat jopa satoja miljoonia euroja enemmän kuin tämän vuoden budjettiesityksessä arvioidaan, tarkoittaako se käytännössä lisäystä valtion budjettiin?

– Tulemme varmasti katsomaan ensin sisäisen budjettimme ja katsomaan, mikä on meidän sisäinen kykymme [hoitaa menolisäys]. Katsotaan ensin kokonaisbudjetin näkökulmasta ennen kuin lähdetään tekemään esitystä eteenpäin. Meillä voi löytyä myös katetta, Aaltonen kertoo.

Hän muistuttaa, että koska Kelassa on kysymys lakisääteisistä eduista, kaikki määrärahat ”ovat itse asiassa arvioita”, jotka elävät kansalaisten tarpeen mukaan. Hän korostaa lisäksi, että toimeentulotuen tilanne muuttuu suuresti maksatuksen siirtyessä kunnilta Kelalle. Suomen sadat kunnat ovat toimineet saman lainsäädännön puitteissa, mutta soveltaneet ja tulkinneet lainsäädäntöä tuen myöntämisessä eri tavoin.

– Nyt olemme ensimmäistä kertaa viimesijaisessa toimeentulotuessa siinä, että sitä tekee yksi valtakunnallinen toimija. Silloin meillä on vain yhdentyyppinen soveltava harkinta, jos laki sellaista edellyttää. Tämä on iso ero.

Kumpaan suuntaan ruuvi kääntyy?

– Sekä että. Siellä on kuntia, joissa on varmasti ollut tiukempaa tällaisten lakitermien kuten ”riittävän” ja ”tarpeellisen” tulkinta, ja sitten on ollut toisin päin, Aaltonen sanoo.

Aaltonen on Kela-valintansa jälkeen kritisoinut vastikkeetonta sosiaaliturvaa ja ihmetellyt muun muassa Suomen Kuvalehdessä, miksi ”ylläpidämme järjestelmää, joka maksaa ihmiselle olemisesta”. Tämä kritiikki ei hänen mukaansa koske viimesijaista tukea eli toimeentulotukea, vaan hän pitää perusteltuna pyrkimystä vähentää toimeentulotuen alikäyttöä.

– Tämä [työttömyysturvan] osallisuuskeskustelu ja siihen liittyvä työvoimapoliittinen pohdiskelu on aivan oma asiansa, Aaltonen sanoo.