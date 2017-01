Kela: Uusi Suomi-hitti leviää maailmalla – ”Perustulokokeilu kirimässä äitiyspakkauksen ohi”

Kelan mukaan Suomen perustulokokeilu kiinnostaa ympäri maailmaa niin valtavasti, että se on jo ohittamassa edellisen ison ”Suomi-hitin”, äitiyspakkauksen.

– Tänä vuonna 80 vuotta täyttävä äitiyspakkaus on kirkastanut Suomi-kuvaa jo vuosien ajan. Perustulokokeilu on nyt kuitenkin kirimässä kiinnostavuudessaan jopa sen ohi, Kelan lakiyksikön päällikkö Marjukka Turunen sanoo tiedotteessa.

Kelan mukaan se on saanut tammikuussa satoja ulkomaisia yhteydenottoja perustulokokeilusta.

– Suomen perustulokokeilu on herättänyt poikkeuksellisen laajaa kansainvälistä mielenkiintoa. Kelaan on oltu yhteydessä muun muassa Yhdysvalloista, Kanadasta, Koreasta ja Japanista sekä eri puolilta Eurooppaa. Perustulokokeilu on esillä muun muassa CNN:n, The Guardianin, Fox Newsin, The New York Timesin ja The Washington Postin uutisissa, Kela kertoo.

– Erityisesti kysymyksiä on tullut siitä, miten Suomen kokeilu käytännössä toimii, miten kokeiluun osallistuvat 2 000 henkilöä on valittu ja onko Suomi ottamassa perustulon kokeilun jälkeen käyttöön, Kela tiedottaa.

Perustulokokeilu alkoi Suomessa vuoden alussa. Siihen osallistuu 2000 ihmistä iältään 25–58 vuotta. Heille maksetaan 560 euron kuukausittaista perustuloa kahden vuoden ajan. Kokeilusta ei ole voinut kieltäytyä. Lue lisää: Kela: Tällainen on perustuloa saava 2000 ihmisen ryhmä – 560 €/kk voi lakata elämäntilanteen muuttuessa

Äitiyspakkauksesta on tullut valtava ilmiö ympäri maailmaa viime vuosina.

