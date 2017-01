Migri julkaisi vuoden 2016 luvut: 27 % sai turvapaikan – irakilaisista vain 18 %

Maahanmuuttovirasto teki vuonna 2016 kaikkiaan 28 200 turvapaikkapäätöstä, kertoo virasto tiedotteessaan. Migrin tilastosivulta ilmenee, että turvapaikka myönnettiin 7734 hakijalle eli noin 27 prosenttia päätöksistä oli myönteisiä.

Kielteisiä päätöksiä tehtiin 14 620 kappaletta, noin 52 prosenttia kaikista päätöksistä. Lisäksi noin 3800 hakemusta raukesi ja 1999 hakemusta jätettiin tutkimatta. Näissä tapauksissa hakijat ovat voineet esimerkiksi palata vapaaehtoisesti kotimaahansa kesken hakuprosessin tai kadota viranomaisten näkyvistä joko poistumalla maasta muualle Eurooppaan tai maan alle Suomessa.

Suurimman hakijaryhmän eli irakilaisten osalta päätösten jakauma poikkeaa hieman kokonaisuudesta. Irakilaisia koskevista päätöksistä kielteisiä oli noin 58 prosenttia ja myönteisiä vain noin 18 prosenttia. Sekä rauenneita hakemuksia että kielteisiä päätöksiä oli irakilaisten kohdalla suhteellisesti enemmän kuin turvapaikkapäätöksissä kaikkiaan.

Uusia turvapaikanhakijoita tuli Suomeen vuonna 2016 noin 5600 henkeä, joten vuoden päätöksistä suurin osa koostuu edellisvuoden tulijoista. Vuonna 2015 Suomeen tuli hieman yli 32 000 turvapaikanhakijaa, minkä seurauksena vuonna 2016 tehtiin poikkeuksellinen määrä päätöksiä.

Kuitenkin myös vuoden 2016 hakijamäärä oli korkea tavanomaisiin vuosiin verrattuna.

– Jos unohdetaan poikkeukselliset vuodet 2009 (5988 hakijaa) ja 2015, vuosittainen turvapaikanhakijamäärä on vaihdellut viimeisen 10 vuoden aikana 3000 ja 4000 välillä. Vaikka viime vuoden hakijamäärä on paljon pienempi kuin edellisvuonna, on se vielä tämän keskiarvon yläpuolella, turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo sanoo tiedotteessa.

Vuoden 2016 tammi-helmikuussa Suomessa oli 227 vastaanottokeskusta ja niissä noin 29 000 asukasta. Tällä hetkellä, tammikuussa 2017, keskuksia on 126 ja niissä asukkaita noin 16 000, Maahanmuuttovirasto kertoo. Lisäksi yksityismajoituksessa asuu noin 3700 turvapaikanhakijaa.

Oleskelulupia Suomi myönsi vuonna 2016 kaikkiaan noin 26 000 ihmiselle. Eniten näitä ensimmäisiä oleskelulupia haettiin perhesiteen perustella, sillä perhesiteellä perusteltiin kaikkiaan 10 579 hakemusta.