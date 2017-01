Poliisitarkastaja huolestui ilmapiirin kiristymisestä: ”Lyhyt polku väkivallan käyttöön”

Poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen on huolissaan ääriliikkeistä ja ilmapiirin kiristymisestä Suomessa. Hän sanoo ilmiön näkyneen kahden viime vuoden aikana.

–Tämä on todennettavissa esimerkiksi poliisin tietoon tulleiden epäiltyjen viharikosten määrän merkittävällä kasvulla. Ääriliikkeet ovat saaneet enemmän jalansijaa ja tarpeetonta näkyvyyttä omalle toiminnalleen. Omien aatteidensa äärimmäiset kannattajat ovat huudelleet ja ilkkuneet kilpaa toisilleen sosiaalisen median suojissa. Vihaisista sanoista on lyhyt polku väkivallan käyttöön. Ikäviltä seurauksilta ei ole täysin vältytty. Viattomat sivulliset ovat kärsineet ja saaneet osumia niin netissä kuin kadullakin. Poliisiakin vastustetaan aiempaa enemmän. Tämä kaikki tuskin on sattumaa, hän kommentoi blogissaan.

Kilpeläisen mukaan vihapuheen osalta on ”jo kauan sitten” ylitetty hyvän käytöksen raja. Hän kuvailee poliisinkin joutuneen pohtimaan, miten viharikoksiin ja rangaistavaan vihapuheeseen sekä ääriliikkeiden laittomaan toimintaan voidaan puuttua aiempaa tehokkaammin.

–On hyvä muistaa, että rikoslaki on voimassa myös verkossa. Jatkossakin asiallinen ja kriittinen keskustelu on sallittua sekä suotavaa. Valheita tai kenenkään kunniaa loukkaavia vihjauksia ei tulisi esittää, koska silloin ollaan henkilöön kohdistuvassa vihapuheessa, Kilpeläinen linjaa.

–Itsenäisyyden aikana maastamme on rakentunut sellainen kuin se nyt on. Meidän perusarvomme kuten vapaus, rauha ja turvallisuus ovat kestävällä perustalla. Tätä taustaa vasten jaksan aina ihmetellä miksi meiltä löytyy henkilöitä, jotka omalla toiminnallaan haluavat rapauttaa ne hyvät arvomme, joita on sadan vuoden aikana rakennettu. Rangaistavalla vihapuheella ja viharikoksilla he nimenomaisesti hyökkäävät niitä positiivisia asioita vastaan, joista eivät kuitenkaan itse ole valmiita luopumaan, hän jatkaa.

Kilpeläinen listaa myös vinkkejä nettikeskusteluissa sovellettaviksi: Selvitä ensin mistä keskustelussa on kyse ennen kuin kerrot oman näkemyksesi, mieti miten kerrot oman näkemyksesi, sillä se miten esität asiasi, merkitsee enemmän kuin mitä sanot sekä muista, että kunnioittamalla muita ansaitset itsekin kunnioitusta.