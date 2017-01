Li Andersson Sipilä-kohuista: ”Näyttää pääministerin kannalta varsin huonolta”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson arvioi, että pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ympärille viime aikoina nousseiden kohujen ongelma ovat toistuvat epäilyt pääministerin mahdollisesta jääviydestä, ei niinkään Sipilän osallistuminen vienninedistämismatkoille tai hänen lähipiirinsä toiminta yrittäjinä.

–Ongelma on se, että pääministeriä kohtaan nousee toistuvasti epäilyjä hänen mahdollisesta jääviydestään. Kukaan päättäjä ei saa käyttää omaa asemaansa omiin lähipiiriin kuuluvien ihmisten etujen ajamiseksi, Andersson kirjoittaa Facebookissa.

Hänen mukaansa kyse on myös Sipilän roolista valtion omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä.

–Erityisesti silloin, kun pääministeri itse vastaa omistajaohjauksesta ja hänen tiedossaan on se, että hänen lähisukulaisillaan on tätä jollain tavalla sivuavaa liiketoimintaa, olisi hänen syytä noudattaa erityistä avoimuutta ja huolellisuutta. Sen vaatiminen ei ole ”poliittisten irtopisteiden keräämistä” tai ”asioiden paisuttamista”. Päinvastoin, siinä on kyse politiikan ja pääministerin arvovallan puolustamisesta, Andersson kommentoi.

Hän muistuttaa, että pääministeri Sipilän päätöksenteon ja hänen lähipiirinsä välinen suhde on toistamiseen lyhyen ajan sisään politiikan keskiössä.

Maanantaina Suomessa nousi kohu Sipilän lasten yhteyksistä Chempolis-yhtiöön, joka puolestaan oli viime vuoden helmikuussa mukana valtion vienninedistämismatkalla. Yhtiö kertoi viimeisenä päivänä rakentavansa 110 miljoonan euron arvoisen biojalostamon Koillis-Intiassa sijaitsevaan Assamin osavaltioon. Aikaisemmin ovat puhuttaneet Sipilän yhteydet Katera Steeliin, jonka pääomistajina on Sipilän enoja ja serkkuja. Katera Steel sai marrakuussa puolen miljoonan euron tilauksen Terrafamen kaivokselta, eli entiseltä Talvivaaran Kaivososakeyhtiön kaivokselta.

Katera Steelin tapaus on myös oikeusasiamiehen käsittelyssä. Juha Sipilä on todennut vastauksessaan oikeusasiamiehelle, että sai tietää Kateran Terrafame-tilauksesta vasta 21.11, kun rahoituspäätös tehtiin 18.11.

–Kansan uutiset kysyi kuitenkin pääministerin kommentteja uutiseen juuri tästä tilauksesta jo 17.11. Pääministerin esikunnassa viivyteltiin vastausten kanssa useita päiviä. Mitä tulee Chempolikseen, lienee vienninedistämismatkaa keskeisempää valtionomisteisen Fortumin tekemä päätös pelastaa konkurssikypsä yritys syksyllä 2016 sekä yhtiölle valtionkonttorista myönnetty laina, Li Andersson huomauttaa.

–Oikeusvaltiossa on oikeusasiamiehen ja -kanslerin kaltaisia instituutioita, jotka tutkivat tämänkaltaisia syytöksiä, eikä kukaan ole syyllinen kunnes toisin todistetaan. Politiikassa on kuitenkin myös kyse luottamuksesta, ja siitä, että asiat valitettavan usein ovat juuri miltä näyttävät. Tässä tapauksessa näyttää pääministerin kannalta varsin huonolta, hän jatkaa.

Suurimman oppositiopuolueen SDP:n kansanedustaja ja puolueen 2. varapuheenjohtaja Sanna Marin syytti maanantaina Sipilää suoraan lähipiirinsä edun edistämisestä Suomen edun kustannuksella.

– Päivä päivältä näyttää enemmän siltä, ettei Sipilä ole politiikassa edistämässä isänmaan vaan lähipiirinsä etua, Marin tviittasi.

Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Erkka Railo puolestaan totesi maanantaina, ettei pääministeri saisi edes joutua tilanteeseen että epäilys sukulaisten suosimisesta herää.

