Miksi lapsipornosta tuomitun kanssa sai tehdä sopimuksen päiväkodista? – Avi: Lainsäädännössä aukko

Aluehallintovirasto näkee ongelmia lainsäädännössä, joka on mahdollistanut erillissopimuksen tekemisen lapsipornon hallussapidosta tuomitun päiväkotiyrittäjän kanssa.

Länsi- ja Sisä-Suomen Avi ohjeisti Tampereen kaupunkia asettamaan yksityisen ABC-päiväkodin toimintakieltoon sen jälkeen kun oli selvinnyt, että päiväkotiyrittäjä oli rikkonut kaupungin kanssa tekemäänsä sopimusta. Yrittäjä on tuomittu vuonna 2010 sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvamateriaalin hallussapidosta, mutta hän on saanut jatkaa yritystoimintaa sillä ehdolla, että ei itse työskentele missään tapauksessa yksin lasten kanssa.

Erillissopimuksen tekemisestä päätettiin vuonna 2011 yhteistyössä Tampereen kaupungin ja aluehallintoviraston kesken, vahvistaa Länsi- ja Sisä-Suomen Avin ylitarkastaja Marja-Liisa Keski-Rauska Uudelle Suomelle. Hän ei tuolloin työskennellyt asian parissa.

–Siitä on käyty konsultaatiokeskusteluja ja tämä lopullinen sopimus on annettu tiedoksi aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto ei silloin ole asiaan sen enempää ottanut kantaa, eli on hyväksynyt sen ratkaisun, Keski-Rauska kertoo.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä astui voimaan vuonna 2003. Työnantajan tai yksityistä palveluntuottajaa käyttävän kunnan tulee pyytää nähtäväkseen rikosrekisteriote, kun kyse on työstä, ”johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa”.

Tässä tapauksessa tuomio on tullut kaupungin tietoon, mutta palveluntuottajan on silti sallittu jatkaa. Keski-Rauska kertoo, että tämä perustuu siihen, että kyseinen henkilö ei ole – tehdyn erillissopimuksen mukaan – virallisesti työskennellyt lasten kanssa.

–Hän ei ole työskennellyt lapsiryhmässä eikä ole kuulunut päiväkodin henkilöstömitoitukseen. Hän on ikään kuin ollut hallinnollinen yrittäjä, Keski-Rauska kertoo.

–Mikäli hän olisi lapsiryhmässä vakituisesti tai edes osa-aikaisesti työskentelevä, se olisi ilman muuta ehdottomasti kielletty ja asia olisi varmasti päätetty toisella tavalla kuin silloin tehtiin.

Tampereen kaupungin joulukuussa 2016 tekemässä tarkastuksessa selvisi, että palveluntuottaja ei noudattanut sopimusta. Hän on muun muassa ottanut lapset yksin vastaan aamuisin ja hoitanut lasten kuljetuksia paikasta toiseen.

–Se on jo systemaattista lapsiryhmätyöskentelyä. Sopimuksen rikkomista on myös se, että hän ollut päiväkodissa yksin aamuisin, Keski-Rauska sanoo.

Miksi tällainen erillissopimus on edes mahdollinen? Eikö jo henkilöstömitoituksen vuoksi ole aika suuri riski, että tällaista sopimusta rikotaan?

–Nyt tietysti voi jälkiviisaasti sanoa, että se ei varmastikaan ollut kovin hyvä idea. Varsinkaan, koska sitä ei pystytä [riittävästi] valvomaan, Keski-Rauska sanoo.

–Kyllä tämä osoittaa, että tällaiset erillissopimukset ovat aivan mahdottomia ja niitä on mahdoton myöskään ulkopuolisen valvoa.

Keski-Rauskan tiedossa ei ole ainakaan oman Avinsa alueelta vastaavia tai edes samankaltaisia sopimuksia. Hän arvioi julkisuuden tietojen ja ylitarkastajakollegoidensa kertoman perusteella, että sopimukset eivät muutenkaan ole yleisiä.

–Kyllä tämä on ainutlaatuinen tapaus.

Tullaanko tällaisten sopimusten mahdollisuus nyt kieltämään? Keski-Rauska kertoo alkavansa ensin selvittää rikosrekisteriotteen merkitystä sellaisessa tilanteessa, että seksuaalirikoksesta tuomittu työskentelee hallinnollisessa tehtävässä, ei suoraan lasten kanssa, mutta lapsiin liittyvän toiminnan parissa.

–Lakihan ei velvoita vaatimaan rikosrekisteriotetta niiltä henkilöiltä, jotka eivät työskentele lapsiryhmässä – se vaaditaan vain lasten kanssa työskenteleviltä. Se on jo yksi [lainsäädännön] heikkous, jos ajatellaan esimerkiksi päiväkodin perustamista, Keski-Rauska sanoo.

–Lainsäädännön suora puute on ehkä aikanaan ollut ongelma [sopimuksesta päätettäessä]. Tämä on asia, johon täytyy palata, ja jota täytyy viedä tiedoksi ohjaavalle ministeriölle tulevaisuutta ajatelleen, hän sanoo.

Aamulehden mukaan päiväkotiyrittäjä on tuomittu viiden sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lapsivideon hallussapidosta. Lehden mukaan tuomiosta ilmenee, että videot esittivät ”kahdeksaatoista vuotta nuorempaa lasta sukupuoliyhteydessä”, mutta lasten iät eivät selviä teonkuvauksista.