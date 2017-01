Postin toiminta tyrmistyttää: ”On todellakin tainnut mopo lähteä käsistä”

Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtaja Anette Karlsson arvostelee Puheenvuoron blogissaan suorin sanoin Postin toimintaa, erityisesti laajentumista uusille toimialoille. Viimeksi maanantaina Posti kertoi ostaneensa valtakunnallisen hoiva-alan yrityksen HR Hoivan.

–En tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa. Postilta on todellakin tainnut mopo lähteä käsistä. Loviisassa asuvat isovanhempani saivat perjantain lehdet vasta maanantaina. Moni kansalainen, erityisesti maalla asuva, on viime aikoina kokenut saman. Syy ei ole postinjakajien, jotka kiireellä aikataululla ja alimiehityksellä koittavat saada työt tehtyä. Jakeluhäiriöiden syypää on Postin johto, joka tekee jatkuvasti huonoja ratkaisuja, Karlsson kirjoittaa.

Hän ihmettelee, aikooko valtion omistajaohjauksesta vastaava pääministeri Juha Sipilä (kesk.) puuttua asiaan. Karlssonin mukaan Postin olisi syytä palata perinteiseen toimintaansa.

–Satoja työntekijöitä on potkittu pihalle. Tilannetta on koitettu korjata halvemmalla vuokratyövoimalla, jota ei perehdytetä kunnolla. Ei ihme, ettei mene kuten Strömsössä. Postin johto sai älynväläyksen, nimittäin ruohonleikkuubisneksen. Siinä postinjakajat sitten koittavat saada kirjeet ajoissa perille oikeisiin osoitteisiin trimmatessaan asiakkaiden nurmikot siinä sivussa. Loistoidea, mikseivät sairaalat ja koulut ole keksineet tätä, lääkärit ja opettajat voisivat tauolla käydä trimmaamassa naapuruston nurmikoita, hän toteaa.

Postin hoiva-alan yrityskauppa on saanut kulmat kohoamaan myös Suomen Yrittäjissä. Järjestö pitää uutista erittäin haitallisena. Yrittäjien mielestä valtio-omisteisen Postin tulisi pitäytyä vain postipalveluiden järjestäjän roolissaan.

–Postin tunkeutuminen kilpailuille markkinoille yrityskaupalla on aivan muuta kuin toimintaa, jota kansa Postilta odottaa. Yrityskauppa oikein alleviivaa, miten aktiivisesti pyritään luomaan valtakunnallinen valtiovetoinen hoivatoimija. Tällaista kehitystä ei valtion omistajaohjauksella pitäisi sallia lainkaan, kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin Suomen Yrittäjistä sanoi maanantaina.