”Nyt selvitetään, miten turvallinen auton musta laatikko on” – Pelottava havainto GPS-seurannasta herätti

Hakkeritapahtuma Disobey kertoo testaavansa toden teolla autojen mustien laatikoiden tietoturvan viikonloppuna Helsingissä järjestettävässä tapahtumassaan.

Alkuviikosta Piraattipuolueen bloggaaja Janne Paalijärvi kertoi Uuden Suomen Puheenvuoro-blogipalvelussa pystyneensä seuraamaan mustia laatikoita sisältäviä autoja reaaliajassa. Paalijärvi kuvasi tapausta ”karmeaksi tietoturvaongelmaksi”.

Autojen mustat laatikot eli niiden GPS-seuranta on noussut keskusteluun, sillä sitä pohditaan osana liikenne- ja viestintäministeriön väyläyhtiöhanketta. Vasta ensi viikolla selviää, mitä ministeriö itse asiassa esittää tehtäväksi. Ministeri Anne Berner (kesk.) totesi eilen, että autoilijoiden pakollista seurantaa ei suunnitella.

Paalijärvi onnistui testissään seuraamaan Semel Oy:n valmistamia mustia laatikoita.

– Tietosuojapuute oli yrityksen sivustolla. Se on nyt korjattu. Toistaiseksi kukaan ei tiedä, miten turvallinen itse musta laatikko on. Laitteen sisäistä toimintaa ja tiedonsiirtoa ei tunneta. Niinpä toistaiseksi ei tiedetä, miten helppoa laitteen välittämää tietoa on varastaa tai väärentää. Disobey selvittää asian viikonloppuna ja kannustaa tapahtuman osallistujia mukaan hankkeeseen. Tietoturvatestaus toteutetaan Semel Oy:n suostumuksella, Disobey kertoo tiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan Semelin GPS-paikantimet ovat käytössä ainakin työ- ja elinkeinoministeriön myöntämään energiatukeen oikeutetuilla sähköauton omistajilla. Laitteen käyttöönotto on ollut edellytys tuen maksamiselle.

