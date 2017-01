Sanna Marin Sipilä-heitostaan: ”Pääministerin toimet herättävät syystäkin kysymyksiä”

Oppositiopuolue SDP:n toinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Marin perustelee kommenttiaan siitä, että pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ajaa enemmän lähipiirinsä kuin Suomen asioita.

– Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ja hänen hallituksensa toimet eivät herätä luottamusta oppositiossa, eivätkä kannatuskyselyjen valossa myöskään kansalaisten enemmistössä. Sipilä on joutunut jatkuvasti selventämään henkilökohtaisia kytköksiään niihin päätöksiin ja asioihin, joita on ollut hallituksessa edistämässä. Pääministerin toimet herättävät syystäkin kysymyksiä, joihin hänellä on velvollisuus vastata, Marin kirjoittaa Facebookissa.

Marinin tviitti aiheesta toissa päivänä on jakanut mielipiteitä. Osa on samaa mieltä Marinin kanssa, osa kommentoijista taas syyttää häntä populismista.

– Päivä päivältä näyttää enemmän siltä, ettei Sipilä ole politiikassa edistämässä isänmaan vaan lähipiirinsä etua, Marin tviittasi.

Asiassa on kyse Chempolis-yhtiöstä, joka oli mukana Sipilän ohella vienninedistämismatkalla viime vuoden helmikuussa. Chempolisissa on omistajina Sipilän aikuisten lasten yhtiö.

Lue aiempi juttu: Sanna Marinin Sipilä-heitto kuumensi tunteet – ”Harvinaisen vahva syytös”

Lue myös: Li Andersson Sipilä-kohuista: ”Näyttää pääministerin kannalta varsin huonolta”