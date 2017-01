TE: Anne Berner mustista laatikoista: ”Kilometriperusteinen maksu on tarkempi”

Liikenneministeriö suunnittelee uuden väyläyhtiön perustamista, jotta investoinnit helpottuisivat, kertoo Talouselämä.

Miten valtion väylien yhtiöitys lisäisi kykyä investoida tieverkkoon, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner?

–Nykyisin infrarahoitus tulee budjetin kautta. Se on poukkoilevaa ja riippuu siitä, miten muut hallinnonalat tarvitsevat rahoitusta - etenkin ne, jotka ovat lakisääteisiä. Infrasta on helposti nipistetty. Jos meillä olisi yhtiö, joka keräisi maksuja, ne kohdistuisivat poikkeuksetta väylien kehittämiseen.

Autoilijat vihaavat liikkumisensa valvontaa. Miten perustelette sen heille?

–Tämä ei edellytä liikkumisen valvontaa. Järjestelmä voi toimia joko aikaperusteisesti tai kilometrikorvausperusteisesti. Voi olla esimerkiksi kuukausimaksu, viikkomaksu tai vuosimaksu, ja se ei vaadi minkäänlaista seurantaa. Silloin tietysti yhtiön tai sen kumppaneiden tuottaman palvelutasokin on alhainen. Kilometriperusteinen maksu on tarkempi. Silloin asiakas voi hyödyntää laajemmin esimerkiksi karttapalveluita tai ajotapaan liittyvää seurantaa. Mutta se perustuu vapaaehtoisuuteen, asiakkaat päättävät, Berner vastaa.

Lupaatteko, että kenenkään ei ole pakko ottaa autoonsa mustaa laatikkoa?

–Kyllä, sen voin luvata.

Jos autovero korvautuu käyttömaksuilla, halvalla autolla pitkiä työmatkoja ajavat häviävät, mutta kalliita ökyautoja ostavat voittavat. Onko tämä oikein?

–Tässä ajatellaan 20-30 vuotta eteenpäin. Liikenteessä on käynnissä suurin muutos sitten auton keksimisen. Joudumme joka tapauksessa miettimään liikenteen verotukseen radikaaleja muutoksia, kun liikenne sähköistyy.

–Meillä on Euroopan toiseksi vanhin autokanta. Tarvitsemme ratkaisuja, jotka kannustavat autokannan uudistumiseen. On vaan katsottava, miten parhaiten hallitaan siirtymävaihe. Vuosi 2030 on vain 13 vuoden päästä ja siihen mennessä meidän täytyy puolittaa liikenteen päästöt. Sitä ei tehdä pienillä säädöillä vaan se vaatii rakenteellisia muutoksia.

