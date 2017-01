”Jussi Halla-ahosta tulee kesällä Perussuomalaisten puheenjohtaja” – Tynkkynen on nyt varma

Perussuomalainen vaikuttaja, kuntavaaliehdokas Sebastian Tynkkynen uskoo, että Jussi Halla-ahosta tulee kesällä Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja.

Tynkkynen vakuuttui asiasta perjantaina, kun tuore perussuomalaisten vaikuttajien parissa tehty kysely julkaistiin. Lue lisää Lännen Median kyselystä: Halla-ahon suosio lähestyy jo Soinia – Terho suosituin, jos Soini luopuu

– Lännen Median kyselytulos viimeistään kertoo, että Jussi Halla-ahosta tulee Perussuomalaisten seuraava puheenjohtaja ensi kesäkuussa, Tynkkynen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

– Jussi ei ole aloittanut kampanjaansa saati edes vahvistanut ehdokkuuttaan, ja tiskissä on jo 45,3% tulos Soinia vastaan, jolla sen sijaan on parin kymmenen vuoden kampanjointi takanaan puolueen parissa ja ennen kaikkea hän on istuva puheenjohtaja.

Tynkkysen mukaan puolueen ulkopuolelta on vaikea nähdä näkökulmaa, joka hänen mukaansa ratkaisee pelin.

– Tämä kysely [Lännen Median] on tehty puolueen kärkitoimijoille. Kun itse lähdin ehdokkaaksi puolueen varapuheenjohtajaksi 2015 puoluekokouksessa, kukaan puolue-eliitistä ei tukenut minua. Kenttämme on kauttaaltaan maahanmuuttokriittinen harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, sekä EU-vastainen. Nämä teemat toin avoimesti esille. Vaalissa tulin valituksi murskaäänin puolueen varapuheenjohtajaksi, sillä puolueessamme nimenomaan kenttä pääsee äänestämään – jokaisella on äänioikeus, Tynkkynen muistuttaa.

Tynkkysen mukaan Halla-ahon maahanmuutto- ja EU-kriittisyys tuo hänelle puoluekokouksessa kenttäväen äänet.

Halla-aho ei ole vielä virallisesti vahvistanut ehdokkuuttaan, mutta toisti tänään olevansa lähes varmasti ehdolla.