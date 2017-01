Reserviläisliitto ryöpyttää nyky-Suomen ”rintamakarkureita” – ”Mukavampaa tuijottaa sohvalla Netflixiä kuin kerrata”

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg jatkaa reservistä siviilipalvelukseen vaihtavien rankkaa arvostelua Puheenvuoron blogissaan.

Nyberg ja Reserviläisliitto herättivät perjantaina huomiota arvostelemalla siviiliin vaihtamista ”tämän päivän rintamakarkuruudeksi”. Kimmoke liiton Facebook-sivujen päivitykselle oli Yleisradion uutinen, jonka mukaan reservistä siviilipalvelukseen vaihtavien määrä moninkertaistui vuonna 2015 ja hakemusten määrä nousi lähes tuhanteen.

Nyberg kertoo Facebook-päivityksen herättäneen raivoisaa keskustelua. Hän ei kuitenkaan juuri peräänny sanoissaan.

– Moni oli pahoittanut mielensä rintamakarkuri-termin käytöstä. Se ei toisiaan ollut harkittua eikä oikeutettua ajatellen sotiemme veteraaneja. Vuosina 1939–1945 rintamakarkuruutta aina välillä esiintyi mutta yleensä oli kyse kranaattikauhusta, kuolemanpelosta tai joukkopsykoosista, joka erityisesti kesällä 1944 aiheutti asemista pakenemisia. Valtaosa paenneista palasi kuitenkin takaisin etulinjaan saatua ruokaa, juomaa ja nukuttuaan yön yli, Nyberg kirjoittaa.

”Miten tämä voi näin mennä maassa, jonka puolustus pohjautuu reserviin?”

– Pyydän anteeksi näiltä sotiemme veteraaneilta enkä enää käytä reservistä kieltäytyjistä tätä termiä. Käytetään tästä mukavuudenhaluisesta ja itsekeskeisestä porukasta jatkossa vaikkapa nimitystä reservikarkurit.

Bloginsa hän on kuitenkin otsikoinut sanoilla nykypäivän rintamakarkuruutta.

Nyberg käskee miettimään, miksi reservistä poistuminen on lisääntynyt juuri nyt. Yksi mahdollinen selitys ovat vuoden 2015 niin sanotut reserviläiskirjeet, joissa reserviläisille kerrottiin mahdollisesta sodan ajan sijoituspaikasta. Nyberg ei usko hetkeäkään siihen, ”että pasifismi ja muu asepalvelukseen kielteisesti suhtautuva ajattelu olisi kasvanut samassa suhteessa”.

– Oletan, että valtaosalla täydennyspalvelukseen hakeutuvista on taustalla mukavuudenhalu. Ja onhan toki niin, että viikon viettäminen päivät siisteissä sisätöissä ja illat oman olohuoneen sohvalla Netflixiä tuijottaen on huomattavasti mukavampaa kuin vaikkapa juokseminen Sodankylän pakkasissa maastopuku päällä ja rynnäkkökivääri kädessä, Nyberg kirjoittaa.

Nyberg myös ihmettelee, miksi siviilipalvelukseen hakeutuminen onnistuu niin nopeasti ja helposti, esimerkiksi jättämällä hakemuksen vasta kertausharjoituskutsun saamisen jälkeen. Hakemus hyväksytään automaattisesti.

– Miten tämä voi näin mennä maassa, jonka puolustus pohjautuu reserviin? Suomen puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on 230.000 henkilöä, josta yli 95 prosenttia on reserviläisiä. Järjestelmä toimii käytännössä vain, jos reserviläisiä kutsutaan säännöllisesti kertausharjoituksiin ja jos he myös niihin osallistuvat, Nyberg vetoaa.