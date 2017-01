”Elävät kuin pienipalkkaiset” – Tellervo ja Mauno Koiviston kansanomaisuus hämmästyttää

Tuore kirja presidentti Mauno Koiviston puolisosta Tellervo Koivistosta piirtää kuvan hillitystä ja tyylikkäästä presidentin vaimosta, joka toisaalta osaa myös nauraa itselleen ja on myös valmis naseviinkin kannanottoihin, kun aihe osuu kohdalleen.

Tellervo Koiviston elämän käännekohta oli tutustuminen Mauno Koivistoon, toteaa Annette Mattsson kirjoittamassaan Tellervo Koiviston elämäkerrassa (Siltala 2017).

Tellervo Koivisto toimi tapaamisesta asti miehensä taustatukena. Toisaalta hän on tehnyt myös omaa poliittista uraa. Kansanedustajuutta paremmin hänelle sopi kunnallispolitiikka, josta hän kuitenkin joutui luopumaan miehensä presidenttiyden myötä.

Vuosina presidenttikausien jälkeen Koivistojen elämä on ollut ”hämmästyttävän kansanomaista”, Mattsson kirjoittaa.

– He karistivat turvamiehet ja protokollan vaatimat muodollisuudet kannoiltaan ja alkoivat elää taas kuin pienipalkkaiset kansalaiset huolimatta presidentin korkeasta eläkkeestä ja kertyneestä omaisuudesta, Mattsson kirjoittaa.

– Presidentinlinnan prameus ja henkilökunnan tarjoama palvelu eivät tuntuneet omilta, joten niistä luovuttiin heti kun voitiin.

Tellervo Koivisto ikään kuin palasi samanlaiseen elämäntapaan kuin 1950-luvulla: hän jälleen hoiti kotia ja huolehti miehestään. Kaupassa hän kävi raitiovaunulla Hakaniemessä.

– Ihan aluksi monet asiat presidenttivuosien jälkeen tuntuivat oudoilta. Stockmannin ovet olivat käyneet raskaiksi – aiemmin ovat oli avattu hänen puolestaan. Samoin raitiovaunu aiheutti aluksi hämmennystä. Tellervo Koivisto ei tiennyt, mistä ovesta piti mennä sisälle, kirjassa kerrotaan.

Raitiovaunussa hän myös kerran joutui kanssamatkustajien huomion kohteeksi, kun ei tajunnut tarkastajan pyytävän lippua nähtäväksi.

”Kuinka on varaa pitää naisten aivokapasiteetti pois käytöstä?”

Vaikka Tellervo Koivisto on pysytellyt enimmäkseen miehensä tukijana, tasa-arvoasioissa hän on ollut itse aktiivinen. Kirjassa kerrotaan, että japanilainen kulttuuri kiinnosti Tellervo Koivistoa ja hän havainnoi maan tasa-arvotilannetta vuonna 1986 valtiovierailulla Japanissa. Kirjan mukaan Tellervo Koivisto totesi näin:

– Jos Japanissa siirryttäisiin länsimaisiin työtapoihin – lyhyemmät työpäivät ja kunnolliset lomat – maassa syntyisi työvoimapula ja silloin naisilla olisi töitä, varsinkin kun japanilaiset ovat hyvin kunnianhimoisia ja haluavat kansanakin olla huipulla. Ihmetyttääkin, kuinka Japanilla on varaa pitää naisten aivokapasiteetti pois käytöstä!

Mattsson toteaa:

– Hän kiinnitti huomiota 1980-luvulla kysymykseen, joka ei ole vielä 2000-luvullakaan liikahtanut eteenpäin kuin näennäisesti. Japani oli vuonna 2015 maailman talousfoorumin sukupuolten tasa-arvoindeksissä sijalla 101, Suomi sijalla kolme.

Kaviaarista trauma loppuelämäksi

Elämäkerrassa kerrotaan myös erikoisia sattumuksia Tellervo Koiviston elämän varrelta. Yksi asia, joka vaikutti kaikkiin vierailuihin presidenttiaikana, oli Koiviston saama kammo kaviaariin. Se juonsi juurensa Neuvostoliiton-matkalta 1950-luvulta.

– Tellervo tuli nuorena herkästi pahoinvoivaksi autossa, erityisesti mutkaisilla ja päällystämättömillä teillä, joilla ajopeli poukkoili ja nytkähteli. Bensiinin katku pahensi tilannetta. Aamupalalla hän oli syönyt kaviaaria, ja kaviaaria oli tarjottu myös Viipurissa lounaalla. Päivällä aurinko paistoi ja lämpötila bussissa nousi. Lopulta Tellervo voi jo niin huonosti, että pysäytti kuskin päästäkseen tien varteen oksentamaan. Hän oli lähes sininen kasvoiltaan, ja suomalaisten saattajat yrittivät puoliväkisin viedä hänet sairaalaan. Matka kuitenkin jatkui kotiin asti, kirjassa kerrotaan.

– Tellervo Koivisto sai kokemuksestaan eliniäkseen kaviaariallergian. Aluksi se yhdistyi samppanjaan; samppanjaakaan hän ei voinut juoda vuosiin. Samppanja-allergia kuitenkin katosi, mutta kaviaariallergia pysyi. Siitä piti informoida kaikissa käänteissä presidenttikausina, koska kaviaaria tarjottiin paitsi lukuisilla Neuvostoliiton vierailuilla, myös kotimaassa. Jos kaviaaria kuitenkin eksyi hippunenkaan ruokaan, ateria tuli voimalla ylös. Niin kävi kesken Matti Pekkasen läksiäisillallisten Savoyssa, jossa Tellervo Koivisto oli sijoitettu juhlakalun viereen. Alkuruuan jälkeen Tellervo Koivisto tunnisti oireet: ”Silloin minua vietiin.” Hän ei ehtinyt naistenhuoneeseen ajoissa, kirjassa kerrotaan.

Koivistot haluavat elää omin ehdoin

Elämäkerrasta välittyy kuva syvästä rakkaudesta Tellervo ja Mauno Koiviston välillä. Tellervon kamppailu masennuksen kanssa 1990-luvun lopulla lähensi puolisoita entisestään. Samalla pariskunta tunnetaan myös keskinäisestä piikittelystä.

Mattsson toteaa, että Koivistot eivät ole salailleet vanhuuden vaivojaan ja ikääntymisen tuomia ongelmia.

Silti Tellervo Koivistolla on tapana edelleen itse käydä kaupassa ja hoitaa asioitaan. Avustaja laittaa ruoan ja hoitaa muitakin arkisia tehtäviä ja siivoja käy Koivistojen kotona ja kesäpaikassa Tähtelässä.

– Presidentillä on tapana liikkua itsekseen ulkona joko kävellen tai raitiovaunulla. Vaarana on kaatuminen, mutta hyvinvoinnille omat retket ovat välttämättömiä. Koivistot haluavat elää itsekseen, omin ehdoin, ja niin he tekevät vielä 93- ja 87-vuotiaina vuonna 2016, Mattsson kirjoittaa.