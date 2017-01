Timo Soini valitsi puolensa Orpon ja Sipilän väittelyssä: Ei lisäleikkauksille

Hallituspuolue perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini katsoo, että lisäleikkauksille ei ole tarvetta.

Pääministeri Juha Sipilä ja valtiovarainministeri Petteri Orpo, keskustan ja kokoomuksen puheenjohtajat, ovat olleet erimielisiä lisäleikkauksista. Orpon mukaan Suomessa olisi keväällä tarve jopa 1–2 miljardin euron lisäleikkauksille, mutta Sipilä on rauhoitellut tätä näkemystä.

Soini otti asiaan kantaa perussuomalaisten piirijohtajien kokouksessa pitämässään puheessa.

– Hallituksen on luotettava omaan politiikkaansa ja omaan ohjelmaansa. Suomen suunta on käännetty. Kaavamaisella kamreeripolitiikalla ei menestytä. Tosiasia on, että talous kasvaa ja työttömyys vähenee. Edellisen hallituksen aikana työttömyys kasvoi yli 100.000 hengellä. Punavihreä politiikan tien tulokset olivat siinä, Soini kiitteli ja syytteli.

– Löysä leikkauspuhe ja sillä pelottelu on pelin politiikkaa. Jos vaatii lisää leikkauksia, on kerrottava mistä ja keneltä leikataan. Oppositio möykkää lisäleikkauksista yksilöimättä kohteita. Nämä ovat saman kolikon kaksi eri puolta, Soini lausui.

Soinin mukaan kotimainen kulutuskysyntä ja investoinnit ovat avainasemassa talouden nousussa. Hän sanoo, että hallituksen toimilla ”palkansaajat saavat satojen miljoonien verohelpotukset, veroja lasketaan tuntuvasti ensimmäisen kerran sitten vuoden 2008 finanssikriisin”.

– Oppositio ei tule perumaan yhtäkään tämän hallituksen sopeutustointa. Ei yhtäkään, Soini toisaalta vakuutteli.