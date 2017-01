Ekonomisti: Suomessa tilaa uusille säästöille - ”Lähes kaikki ovat yhtä mieltä”

Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju arvioi, että julkisen talouden sopeuttaminen häiritsee entistä vähemmän talouskasvua Suomessa. Tämä antaa hänen mukaansa tilaa lisäsopeutukselle, mikäli tarvetta kevään kehysriihessä ilmenee.

–Lähes kaikki ovat yhtä mieltä, että Suomen julkista taloutta on sopeutettava. Tulomme ja menomme eivät vieläkään ole tasapainossa – vaikka tilanne toki on parantunut. Nykyisen hallituksen apuna ovat toisaalta kriisien hellittäminen niin koti- kuin ulkomailla ja toisaalta sopeutuksen järkevämpi rakenne. Siksi sopeutus haittaa talouskasvua entistä vähemmän. Tämä luo tilaa myös lisäsäästöille, mikäli kevään kehysriihessä tarvetta ilmenee, Kangasharju kirjoittaa blogissaan.

Hän muistuttaa, että sopeutuspolitiikan toi Suomeen vuonna 2011 aloittanut Jyrki Kataisen hallitus. Samaan aikaan talous painui taantumaan. Sipilän hallitus on Kangasharjun mukaan jatkanut Kataisen hallituksen kanssa suurin piirtein yhtä voimakkaalla sopeutuslinjalla. Sopeutuksesta huolimatta talouden alamäki on loppunut ja talous on kääntynyt kasvuun. Syitä hyvälle kehitykselle on Kangasharjun mukaan kaksi.

–Toisaalta Kataisen kautta painaneet Nokia-klusterin romahdus, eurokriisi ja Venäjän alamäki ovat ohi. Toisaalta talouspolitiikka on muuttunut. Vaikka sopeuttaminen jatkuu entistä tahtia, sen rakenne on muuttunut täysin, hän sanoo.

Kangasharjun mukaan Kataisen hallitus taisteli julkisen talouden velkaantumista vastaan lähinnä veroja korottamalla. Sipilän hallitus puolestaan linjasi heti alussa, että kokonaisveroaste ei nouse, vaan sopeutus tehdään menoista nipistämällä.

–Sipilän hallituksen politiikka näkyy tänä päivänä valtion ja kuntien yhteenlaskettujen nimellisten menojen kasvun pysähtymisenä. Määrä historiallisesti jopa pienenee, koska julkisten palvelujen ja tulonsiirtojen menojen hinnat edelleen nousevat, Kangasharju toteaa.

Talous reagoi Kangasharjun mukaan eri tavalla meno- ja verosopeutukseen paljolti psykologian vuoksi. Yksityiseen kulutukseen ja investointeihin tarvittava luottamus tulevasta talouskehityksestä ei laske yhtä paljon julkisten menojen leikkaus- kuin verojen korotusuutisista.

–Myös tämä piirre näkyy Suomen kehityksessä. Yksityiset investoinnit vähenivät merkittävästi Kataisen hallituksen aikana, mutta ovat nyt pikku hiljaa kääntymässä kasvuun Sipilän hallituksen aikana. Samoin kotitalouksien kulutusinto on säilynyt eikä luottamuspulasta kielivää säästämisasteen nousua ole näkynyt, hän kuvailee.

Myös Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus pitää uusia säästöjä mahdollisina kevään kuntavaalien jälkeen. Hänen mukaansa työmarkkina- uudistus, vero- tai menomuutokset olisi osuvaa julkistaa kesän korvalla, ennen eduskuntavaalien paineita.

–Enää ei kiky sido käsiä tai kuntavaalit rajoita rohkeutta. Hetki osuu haastavasti yhteen talouden toipumisen ja kolmikannan uuden ”Suomen mallin” kanssa. Pettymykset voivat helposti purkautua palkkariitoina ja lakkoaaltoina. Pinnan alla kuplii. Kevään kehysriihen ja syksyn budjettiriihen välissä lienee hallituksen paras hetki pamauttaa poliittinen pommi, Brotherus sanoo omassa talouskatsauksessaan.

Pääministeri Juha Sipilä ja valtiovarainministeri Petteri Orpo, keskustan ja kokoomuksen puheenjohtajat, ovat olleet erimielisiä lisäleikkauksista. Orpon mukaan Suomessa olisi keväällä tarve jopa 1–2 miljardin euron lisäleikkauksille, mutta Sipilä on rauhoitellut tätä näkemystä.

Sen sijaan kolmannen hallituspuolueen perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini katsoo, että lisäleikkauksille ei ole tarvetta.

–Hallituksen on luotettava omaan politiikkaansa ja omaan ohjelmaansa. Suomen suunta on käännetty. Kaavamaisella kamreeripolitiikalla ei menestytä. Tosiasia on, että talous kasvaa ja työttömyys vähenee. Edellisen hallituksen aikana työttömyys kasvoi yli 100.000 hengellä. Punavihreä politiikan tien tulokset olivat siinä, Soini sanoi perussuomalaisten piirijohtajien kokouksessa pitämässään puheessa lauantaina.

