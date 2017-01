Tunnettu taloustieteilijä tyrmää Suomen euroeron juuri nyt: ”Itsetuhoinen ratkaisu”

Harvardin yliopiston taloustieteen professori, entinen Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääekonomisti Kenneth Rogoff pitää Suomessa keskusteluun noussutta mahdollista euroeroa itsetuhoisena ratkaisuna.

–Suomi on maa, jonka perusasiat ovat OK. Jos se lähtisi eurosta nyt yksin, se olisi itsetuhoinen ratkaisu. Miksi suomalaiset haluaisivat tehdä niin, hän kysyi Uuden Suomen haastattelussa rahastoyhtiö Skagenin sijoittajakonferenssin yhteydessä Tukholmassa.

Rogoff kertoo olevansa tietoinen Suomessa käytävästä keskustelusta ja sanoo opiskelijoidensa tehneen Harvardissa erilaisia malleja euroerosta.

–Kaikkien niiden mukaan siitä tulisi erittäin likainen avioero. Mitä tapahtuisi pankkitileille ja asuntolainoille? Pelkästään tekninen siirtyminen takaisin kansalliseen valuuttaan olisi erittäin vaikea ja työläs prosessi.

Samalla Rogoff kuitenkin huomauttaa, että tilanne on täysin toinen, jos Saksa päättää jonain päivänä yllättäen erota eurosta.

–Uskon, että se voisi olla Suomellekin hyvä hetki lähteä eurosta.

Rogoff on yhteisvaluutan tulevaisuuden suhteen pessimistinen ja arvioi, että pitkällä, noin 15 vuoden aikajänteellä osa euromaista eroaa yhteisvaluutasta.

–Yksi tällainen maa on Italia, hän ennustaa.

Rogoffin mukaan euroeroa ei kannata verrata Britannian EU-erolla eli brexitilä, jonka toteutumiseen hän ei edes usko.

–He (britit) eivät tiedä, mitä tekevät. Brexit tulee olemaan hyvin kivulias, jos he todella vievät sen läpi. En usko, että niin käy, se on niin hullu ajatus.

Rogoff perustelee näkemystään sillä, että EU on valtioiden unioni ja kauppasopimus, ei valuuttaliitto kuten euro.

–Kauppasopimuksista on hyvin vaikea kävellä ulos. Pelkästään brexit-neuvottelut tulevat kestämään viisi vuotta ja itse uskon, että brexitin käytännön toimeenpano kestää toiset viisi vuotta.

Suomen eurosta eroamista on väläytellyt muun muassa Op-Pohjolan entinen pääjohtaja, ministeri Antti Tanskanen, jonka mukaan Saksan euroalueelle vaatima politiikka lamauttaa suurimman osan muista euromaista. Tanskanenkin kuitenkin myöntää, että eroprosessia ja sen vaikutuksia on vaikea arvioida, ja arvioon vaikuttaa myös se, kuinka pitkällä aikavälillä euroeron tai eurossa pysymisen vaikutuksia arvioidaan.

Suomen mahdollista euroeroa on kommentoinut aikaisemmin myös muun muassa Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Antti Suvanto. Suvannon mukaan ”mikään vastuullinen päättäjätaho” ei suostu ottamaan sellaisia riskejä, joita syntyisi, jos Suomi eroaisi yhteisvaluutta eurosta. Suomen eurosta eroamisella on spekuloinut myös synkistä talousennusteistaan tunnettu New Yorkin yliopiston taloustieteen professori Nouriel Roubini. Hän pitää Suomen euroeroa hyvinkin mahdollisena.

