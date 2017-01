Varoitus Dublin-palautusten kierteestä EU:ssa: ”Osa Suomen 4000 kadonneesta ohjautunee takaisin”

Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin (ps.) erityisavustaja Sakari Puiston mukaan Eurooppaan voi muodostua laittomasti maassa olevien entisten turvapaikanhakijoiden ”kiertokulku”, jos EU-tasolla tehtävät ja kansalliset toimenpiteet pettävät.

Kielteisen päätöksen saaneiden, mutta paperittomina maahan jäävien turvapaikanhakijoiden tilannetta pidetään riskialtiina myös sisäministeriössä. Viranomaisten on vaikea puuttua tilanteeseen esimerkiksi irakilaisten tapauksessa, koska toimivaa pakkopalautuskäytäntöä ei ole.

Puiston mukaan ”paluujärjestelyiden toimivuus joutuu lähiaikoina koetukselle, kun lopullisen kielteisen päätöksen saaneita tulee ulos valitusprosessista vauhdilla”. Vain 27 prosenttia Suomen tekemistä vuoden 2016 turvapaikkapäätöksistä oli myönteisiä, ja tänä vuonna noin tuhat kielteistä päätöstä kuukaudessa astuu lainvoimaisiksi oikeuskäsittelyn päättyessä.

– Suomi tuskin on laittoman maassaoleskelun suosikkimaa eurooppalaisittain. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että muut Euroopan maat painivat saman haasteen edessä. Tilanne muualla voi heijastua nopeasti tänne, Puisto kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

– Polttopisteessä on Saksan tilanne. Saksaan saapui ylivoimaisesti suurin määrä turvapaikanhakijoita ja maa muodostui eräänlaiseksi turvapaikanhakijoiden säiliöksi. Vuonna 2015 tulleet saatiin rekisteröityä varsinaiseen turvapaikkaprosessiiin vasta viime syksynä ja sen jälkeen päästiin rekisteröimään myöhemmin tulleita.

Puiston mukaan ”tilastoja tarkastellessa vaikuttaa kuitenkin vahvasti siltä, että Saksaan on jäänyt myös paljon rekisteröimättömiä”.

– Lisäksi on selvää, että kielteisen päätöksen saaneita laittomasti maahan jääviä tulee olemaan merkittäviä määriä. Mikäli tilanne ei pysy jatkossa hallinnassa, riskinä voi olla kielteisen päätöksen saaneiden ja vielä rekisteröimättömien turvapaikanhakijoiden liikehdintä Euroopan sisällä, Puisto varoittelee.

”Pahimmillaan jälkipyykkinä voisi olla pyöröovi-ilmiö, jossa maat joutuisivat keskinäiseen Dublin-palautuskierteeseen”

Hän muistuttaa, että Dublin-säännösten mukaan turvapaikanhakijan ensimmäinen EU-vastaanottaja vastaa kunkin hakijan turvapaikkaprosessista.

– Pahimmillaan jälkipyykkinä voisi olla pyöröovi-ilmiö, jossa maat joutuisivat keskinäiseen Dublin-palautuskierteeseen. Suomenkin vastaanottojärjestelmästä kadonneita on nyt noin 4000, joista suuri osa on ilmeisimmin poistunut maasta, osa ohjautunee takaisin Dublin-palautuksina, Puisto kirjoittaa.

Esimerkiksi Venäjältä Suomeen – ja siten EU-alueelle – turvapaikanhakijoina tulleet ihmiset kuuluisivat näin ollen Suomen vastuulle. Vuonna 2016 Suomessa raukesi noin 3800 ja jätettiin tutkimatta noin 2000 turvapaikkahakemusta, joissa hakija oli joko poistunut vapaaehtoisesti lähtömaahansa tai muuten poistunut viranomaisten näkyvistä kesken prosessin. Osa on voinut siirtyä muualle Eurooppaan, mihin Puisto viittaa.

Puiston mukaan sekä Suomen kansalliset toimet että EU:ssa vireillä oleva yhteisen turvapaikkaprosessin uudistus ”tähtäävät siihen, että laittomalle maassa oleskelulle ei muodostu jalansijaa, vaan lopullisen kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat saadaan ohjattua pois maasta”.

– Ainakin pääpiirteittäin [EU:n] esitykset ovat oikeansuuntaisia ja Suomen kannalta relevantteja jotta järjestelmä ei olisi omiaan aiheuttamaan enää lisää sekamelskaa ja kielteisen saaneiden kiertokulkua Euroopassa. Laajamittaisen maahantulon hallitsemiseksi ja tulevaisuuden muuttoliikepaineiden hillitsemiseksi ehdotetut toimet ovat tarpeen, joskin eivät itsessään riittäviä. Ulkorajojen tilanteen tai poliittisten voimasuhteiden muutokset voivat myllertää koko järjestelmän kertakaikkisesti. Vielä on kuitenkin auki, saadaanko ehdotetut uudistukset vietyä läpi edes jotensakin järkevässä muodossa ja riittävän ripeässä aikataulussa, Puisto kirjoittaa.

Niin sanottuja kadonneita, kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja mahdollisesti luvattomasti Suomessa oleskelevia henkilöitä on tällä hetkellä noin pari sataa, kertoi sisäministeriön ylin virkamies, kansliapäällikkö Päivi Nerg äskettäin Uuden Suomen haastattelussa. Sitä ei tiedetä, kuinka iso osa heistä on tosiasiassa jäänyt Suomeen. Tämän ryhmän lisäksi turvapaikanhakijoita on poistunut turvapaikkajärjestelmästä kesken hakuprosessin.

Lue myös:

Päivi Nerg: Kadonneiden turvapaikanhakijoiden tilanne ”hyvin erikoinen” – Suomen keinot vähissä

Migri julkaisi vuoden 2016 luvut: 27 % sai turvapaikan – irakilaisista vain 18 %