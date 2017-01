Muumit tekevät paluun televisioon – uudistettuna!

MTV:n kanava C More tuo Muumilaakson tarinoita -sarjan uuteen suoratoistopalveluunsa nykyaikaisena, uudistettuna versiona, kertoo Kauppalehti.

Uudistettu Muumit on C More -suoratoistopalvelun vetonaula ja kaikki sarjan jaksot tulevat nähtäville palveluun. Sarja on uudelleendigitoitu sekä uudelleenäänitetty HD-tasoiseksi – ja myös ääninäyttelijät ovat aivan uusia.

– Myös Muumien lempeä ja oivaltava suomen kieli on päivitetty vanhaa klassikkoa kunnioittaen, mutta tuotu kieliasultaan enemmän tähän päivään, sanoo isänsä tuottaman sarjan remasteroinnin tuotannosta vastannut Tim Livson tiedotteessa.

Slangia ei Muumeissa edelleenkään kuulla.

Muumilaakson tarinoita sai ensiesityksensä vuonna 1991. Sarjan 26 ensimmäistä, uudistettua jaksoa julkaistaan uudistettuna helmikuussa aloittavassa uudessa C More -suoratoistopalvelussa. Kaikkiaan sarja on 104-osainen.

Sarjan jaksoja esitetään maaliskuusta lähtien myös maksullisella C More Juniori -kanavalla ja kevään aikana Muumilaakson tarinoita nähdään myös MTV3-kanavalla ja MTV Katsomo –palvelussa.

Lähde: Kauppalehti