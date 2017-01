Ay-pomo älähti kansanedustajalle: ”Pienituloiset entistä syvemmälle kyykkyyn”

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas tyrmää blogissaan ajatuksen työehtosopimusten yleissitovuuden poistamisesta. Viimeksi yleissitovuuden poistamista esitti kokoomuksen kansanedustaja, ekonomisti Juhana Vartiainen blogissaan aikaisemmin maanantaina. Vartiainen nosti esiin myös ulkomaisen rekrytoinnin tarveharkinnan ja työttömyysturvan lisäpäivät eli niin sanotun työttömyyseläkeputken.

–Työehtosopimusten yleissitovuus pitäisi romuttaa ja sallia täysin vapaa työvoiman tuonti. Työttömyysturvan lisäpäivät ja kotihoidon tuki pitäisi lisäksi poistaa. Kuinka ollakaan, onnela olisi jälleen saavutettavissa ilman rikkaiden lompsan avaamista. Pienituloiset vain entistä syvemmälle kyykkyyn, Suokas vastaa Vartiaiselle.

Suokkaan mukaan yleissitovuuden poisto Vartiaisen mallilla tarkoittaisi rakentajille yli 50 prosentin palkanalennusta.

–Suomen työmailla seikkailee jo nyt kymmeniä tuhansia ulkomaisia reppumiehiä EU:sta. Rajojen avaaminen kehitysmaita myöten tekisi Suomessa asuvien työllistymisen entistä haasteellisemmaksi, kuten nykyään hienosti sanotaan, hän sanoo.

–Rakentajien keskimääräinen työnteon lopettamisikä on 58 vuotta. Se on ollut sitä pitkään ja tulee olemaan. Hurskaista puheista huolimatta fyysisesti raskasta rakennustyötä ei ole saatu kevennettyä eikä ihmisen kroppa kestä määräänsä enempää. Kun työkyky laskee eikä eläkkeelle pääse, pelastus on voinut olla työttömyysturvan lisäpäivät. Valitettavasti vain entistä harvemmalle, kun ”työttömyysputken” alaikärajaa on jatkuvasti hivutettu ylöspäin, Suokas jatkaa.

