Kansanedustajat vaikuttuivat koululaisten toiveista: ”Meillä on upeita nuoria, joilla on jalat maassa”

Vantaan Länsimäen koulun 4-8-luokkalaiset oppilaat kertoivat koululla järjestetyssä Suomi 100 vuotta -tilaisuudessa, miltä toivovat Suomen näyttävän 50 vuoden kuluttua. Moni toivoi lisää työpaikkoja, turvallisuutta ja puhdasta luontoa. Uusi Suomi kokosi koululaisen kommentit tilaisuudessa.

–Toivon, että 50 vuoden päästä ei olisi syrjäytyneitä nuoria ja kaikilla olisi kavereita.

–Toivoisin, että Suomessa olisi tulevaisuudessakin turvallista olla ja elektroniikka edistynyttä.

–Toivon, että on hyvä tasa-arvo ja mahdollisimman vähän työttömiä ja haluaisin, että rasismi vähenisi.

–Tahtoisin, että Suomi olisi vielä 50 vuoden päästäkin turvallinen maa. Toivoisin, että 50 vuoden päästä kenenkään ei tarvitsisi mennä nälkäisenä nukkumaan ja toivoisin, että 50 vuoden päästä Suomi tunnettaisiin puhtaista järvistään ja runsaista metsistään.

–Toivon, että Suomi paranee ja edistyy vuosi vuodelta. Toivon, että työttömyys laskee ja, että suuria osuuksia metsistä ei kaadettaisi kerralla, että ilmanlaatu säilyisi hyvänä.

–Toivon, että 50 vuoden päästä Suomessa olisi sananvapaus ja mahdollisuus ilmaista mielipiteitään.

–Toivon, että 50 vuoden päästä Suomi on edelleen hyvinvointivaltio, jossa jokaisella on oikeus koulunkäyntiin.

Oppilaat kertoivat myös, mitä he Suomessa arvostavat.

–Suomessa pitäisi säästää luontoa ja on hyvä, että kouluissa on ilmaista ruokaa.

–Suomessa on hyvä, että koulu on ilmaista ja kaikki kirjat ovat myös ilmaisia.

–Suomessa eläintä pitää suojella.

–Suomessa on hyvää se, että kaikille on puhdasta vettä ja ruokaa. Pitäisi myös tehdä niin, että puretaan vanhoja taloja ja rakennetaan niiden tilalle uusia, eikä niin että kaadetaan metsää ja niiden tilalle uusia.

–Suomessa on hyvä se, että on puhdasta vettä ja puhdasta ruokaa, ja koulu on ilmaista.

–Suomessa on turvallista ja hyvää elää.

–Suomessa on hyviä terveydenhoitajia.

–Suomessa on hyviä kouluja.

–Suomessa on hyviä opettajia.

Kansanedustajat Mika Niikko (ps.), Sari Multala (kok.) ja Antti Lindtman (sd.) vierailivat koululla. He kuuntelivat koululaisten toiveita ja vastasivat kysymyksiin.

–Täytyy sanoa, että kun puheenvuoroja kuunteli, uskoni Suomen tulevaisuuteen vahvistui entisestään. Meillä on upeita nuoria, joilla on jalat maassa ja aika kohtuullisia toiveita. Ilmainen koulutus, puhdas luonto, hyviä opettajia ja terveydenhoitajia. Se ei ole liikaa vaadittu. Kansanedustajilla on suuri vastuu, että teemme sellaisia päätöksiä, että teillä ja teidänkin lapsilla olisi mahdollisuus näihin hienoihin asioihin, Lindtman kommentoi.

–Voin yhtyä kaikkiin nuorten esittämiin toiveisiin. Siinä oli kohtuullisia toiveita ja sellaisia, joista täytyy pitää kiinni, Multala sanoi.

–Kyllä lapsien suusta usein totuus tulee. Niitä meidän aikuisten ja päättäjien pitää herkällä korvalla kuunnella, Niikko sanoi.

–Jos voisimme rakastaa toisiamme taustasta huolimatta, olla huomaavaisia ja tukea toisiamme hyvinä ja huonoina aikoina, se on Suomen tulevaisuuden kannalta äärimmäisen arvokasta. Itse uskon, että ne hyvät arvot löytyvät muun muassa raamatusta. Rakasta lähimmäistäsi, niin kuin itseäsi, tätä arvoa meidän kannattaa kantaa sydämessämme mysö seuraavat 100 vuotta, hän lisäsi.