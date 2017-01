Kansanedustajat eri mieltä koulujen luokittelusta - ”Esimerkiksi tässä koulussa 40 %:lla äidinkieli muu kuin suomi”

Hallituspuolue perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko (ps.) ehdotti vieraillessaan Vantaan Länsiväylän peruskoulussa, että kouluja pitäisi luokitella uudella tavalla lähtötilanteen mukaan, ja resurssit kouluille jaettaisiin luokittelun perusteella. Hallituspuolue kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala ja oppositiopuolue SDP:n kansanedustaja Antti Lindtman pitivät Niikon ehdotusta eriarvoistavana.

–Koulut pitäisi luokitella sen mukaan, millainen lähtötilanne oppilailla on, ja sillä oppilasaineksella, mitä siellä koulussa on. Esimerkiksi jos tässä koulussa yli 40 prosenttia puhuu muuta kieltä kuin suomea äidinkielenään. Se tarkoittaa sitä, että ei välttämättä pääse niin nopeasti tähän opiskelurytmiin, jos on kielen oppimista ja muuta edessä, Niikko sanoi.

–Siinä mielessä koulut pitäisi rankata siten, että katsottaisiin, millainen lähtötilanne oppilailla on, ja sen mukaan rankattaisiin paremmuuden mukaan.

Niikko vertaa koulujen tilannetta vanhusten huoltoon.

–Vanhustenhuollossa on vaikea mitoittaa, mikä on hyvä vanhainkoti tai palveluasumisyksikkö, koska eri palveluasumisyksiköissä on eri kuntoisia vanhuksia. Resurssointi pitäisi olla sen mukaista niin vanhushuollossa kuin koulussa, hän sanoi.

Niikko, Multala ja Lindtman vierailivat Länsimäen koululla vastaamassa oppilaiden kysymyksiin.

Lindtman korosti, että peruskoulu on yksi niitä asioita, joista suomalaiset voivat olla ylpeitä.

–Mihin se perustuu, että Suomessa on yksi maailman parhaimmista peruskouluista? Se perustuu siihen, että omaan yleensä lähimpään kouluun tulevat kaikki sen alueen nuoret taustasta riippumatta. Olit sitten duunarin tai johtajan tytär tai poika, niin kaikki tulevat sinne samaan ja opitaan yhdessä, ja ollaan kanssakäymisessä, Lindtman sanoi.

–Sen takia en lähtisi tuomaan tällaisia listoja, tällaisia paremmuusjärjestyksiä kouluihin. Se ei koskaan katso sitä, mikä se todellinen tulos on, vaan sitä, kuka siellä on viimeisimpänä ja mikä ensimmäisenä kärjessä. Ja aina kun laitetaan järjestykseen, joku on viimeisenä ja joku ensimmäisenä, hän lisäsi.

Lindtman nosti esimerkiksi Vantaan, jossa koulujen välillä on hänen mukaansa pienet erot verrattuna esimerkiksi Helsingin kouluihin.

–Se on osaltaan siksi, että meillä on tämä lähikouluperiaate, että mennään lähimpään kouluun. Ja myös se, että niissä kouluissa joissa eniten tarvitaan tukea oppimiseen, missä eniten tarvitaan läksylukupiiriä tai tukiopetusta, niihin on annettu pikkuisen enemmän resursseja. Puhutaan tällaisesta positiivisesta syrjinnästä.

Lindtmanin mielestä on päättäjien tehtävä tehdä koulujärjestelmästä ”sellainen, että kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa”.

Niikko selvensi ideaansa Uudelle Suomelle vielä tilaisuuden päättymisen jälkeen.

–Tarkoitin, että kouluja pitäisi pisteyttää sen mukaan miten haastava lähtökohta on ollut siinä oppilaan opiskeluhommassa, eikä siitä, että kuinka monta kympin oppilasta on, vaan mikä se lähtötilanne on. Silloin pisteytykset tulisivat oikein, Niikko sanoi.

–Esimerkiksi tällainen koulu, jossa on paljon maahanmuuttajataustaisia henkilöitä voisi hyvin olla kympin koulu, jos sen lähtötilanne on ollut haastava, hän totesi.

Multala tyrmäsi Niikon puheet heti.

–En usko kyllä tähän ollenkaan, jos peruskouluissa lähdetään tällaiseen pisteyttämiseen. Olen samaa mieltä kuin Antti, että peruskoulu antaa hyvät mahdollisuudet oppia ne tiedot jotka siellä on tarkoitus oppia ja antaa pohjat sille kouluttautumisen tielle, Multala sanoi Uudelle Suomelle.

–En usko siihen, että pyritään rakentamaan jollain tavalla parempia ja huonompia kouluja, vaan pidetään kiinni siitä, että kaikissa kouluissa on yhtä hyvä oppi ja pystyy menemään siihen lähikouluun ja luottamaan, että siellä saa Suomen parasta opetusta, hän lisäsi.

Hän arvioi, että Niikon ehdotus aiheuttaisi eriarvoistumisen kasvamista pitkällä aikavälillä.

