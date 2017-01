”Yli 3000 € enemmän kuin pääministerillä” – Miksi 14 000 €/kk Helsingin pormestarille?

Vasemmistoliittolainen varavaltuutettu ja kaupunginhallituksen varajäsen Henrik Nyholm arvostelee Helsingin tulevalle pormestarille ja apulaispormestareille suunniteltuja ”jättipalkkoja”.

Pormestarin palkaksi esitetään 14 000 euroa kuussa, mihin sisältyy autoetu. Apulaispormestareiden suunniteltu palkka puolestaan on 10 000 euroa kuussa. Näiden palkkojen päälle maksetaan kokouspalkkioita, jotka Nyholmin mukaan ovat yhteensä noin 2500 euroa kuussa. Hänen mukaansa kuntalaki estää eväämästä kokouksista saatavat palkkiot, vaikka kokouksiin osallistuminen kuuluisi työnkuvaan.

– Apulaispormestareiden tehtävä on vielä vähän hakusessa (enemmän kuin pormestarin, joka seuraa suoremmin kaupunginjohtajan nykyistä roolia), mutta kuten pormestarilla on heidän pääasiallinen työ puheenjohtaa kokouksia; Pormestari kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit omien lautakuntien puheenjohtajina. Tarkasteltaessa palkkaa voi siis laskea surutta mukaan palkan lisäksi n. 2500 euroa kokouspalkkioita kuukaudessa, joka nostaa kokonaispalkan n. 16 500 euroon kuukaudessa pormestarille, Nyholm kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

– Palkka on huikea. Verrattaessa Suomessa eniten valtaa, ja suurinta vastuuta, käyttävään pääministeriin on pormestarin peruspalkka, ilman kokouspalkkioita, yli 3000 euroa suurempi. Erotus palkkojen välillä on kätilön kokonainen kuukausipalkka.

Nyholmin mielestä palkkojen suuruusluokka on täysin pielessä. Hänen puoluetoverinsa Veronika Honkasalon vastaesitys, joka olisi asettanut pormestarin palkan 9000 euroon vastaamaan perusministerien palkkoja, säästäisi Nyholmin mukaan ”Helsingiltä vuosittain 228 tuhatta euroa palkkojen sivukulujen lisäksi”.

– Säästö valtuustokausittain olisi yli miljoona euroa, jolle löytyisi useita kipeästi rahaa tarvitsevia kohteita.

Esitys kuitenkin hävisi kaupungin johtamisen jaostossa äänin 7–2, kun sen puolesta äänestivät vain esittäjä Honkasalo sekä perussuomalaisia edustanut Harri Lindell. Samoin vastaesitys hävisi kaupunginhallituksessa.

– Uusimme esityksen vielä lopullisesti asian päättävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa keskiviikkona 18. tammikuuta. Toivottavasti maltti voittaa, Nyholm toivoo.

