Maahanmuuttovirasto julkaisi maalinjaukset: Irakin Bagdadiin voi palauttaa – KHO samaa mieltä

Maahanmuuttovirasto on julkistanut Irakin, Afganistanin ja Somalian päivitetyt maalinjaukset, joita on hiottu hallinto-oikeuden ratkaisujen ja maiden sisäisen tilanteen muutosten mukaan.

Maahanmuuttovirasto on tarkentanut päätöskäytäntöään pitkin syksyä. Ratkaisuihin vaikuttavat ajantasaiset, ”ratkaisuhetken mukaiset” maatiedot, mutta linjauksia muutetaan myös, jos hallintotuomioistuimet tekevät uusia, linjaavia ratkaisuja.

– Vallitsevan oikeuskäytännön mukaan turvapaikanhakijoina Suomeen tulleita afganistanilaisia, irakilaisia ja somalialaisia voidaan palauttaa kotimaihinsa, ellei heillä ole yksilöllisiä perusteita kansainvälisen suojelun saamiselle. Suurin osa Maahanmuuttoviraston tekemistä kielteisistä päätöksistä, joista on valitettu, on pysynyt muuttumattomina hallintotuomioistuimissa, Migri kertoo.

Kuitenkin Helsingin hallinto-oikeus kumosi noin 23,7 prosenttia eli lähes joka neljännen Maahanmuuttoviraston päätöksen vuonna 2016, Migrin tiedotteesta selviää. Suurimmassa osassa syynä oli Migrin mukaan muuttunut tilanne: esimerkiksi ”vasta valitusvaiheessa esitetyt uudet perusteet, muuttunut tilanne kotimaassa tai hallintotuomioistuinten uusi linjaus”.

Irakin suhteen Migri kertoo, että Bagdadin turvallisuustilanne on heikentynyt, mutta ”väkivalta ei yllä äärimmäisen korkealle tasolle, joka on edellytyksenä kansainvälisen suojelun saamiselle pelkästään kotipaikan olosuhteiden perusteella”.

– Myös KHO on todennut, että Bagdadiin voidaan palauttaa, Migri kertoo.

Sisäistä pakoa Bagdadiin ei sovelleta Isis-alueilta lähteneiden sunnien kohdalla. Sen sijaan sisäinen pako Bagdadiin on edelleen mahdollista muilta alueilta kotoisin oleville sunneille. Lisäksi shiiojen voidaan edellyttää siirtyvän sisäisesti Bagdadiin ja Etelä-Irakiin.

Sen sijaan Maahanmuuttovirasto ei ole alkusyksyn jälkeen tehnyt käännytyspäätöksiä Mosuliin.

Afganistanilaisten osalta odotetaan korkeimman hallinto-oikeuden linjaa.

– Maahanmuuttovirasto ja Helsingin hallinto-oikeus ovat olleet yksimielisiä siitä, että Kabuliin voi palata ja sisäinen pako sinne on yleisesti mahdollista. Sen sijaan Helsingin hallinto-oikeus on arvioinut, toisin kuin Maahanmuuttovirasto, että osaan Afganistanin maakunnista ei voida käännyttää. Maahanmuuttovirasto on saattanut asian KHO:n arvioitavaksi. KHO:n ratkaistavana on myös kysymys siitä, ovatko tietyn matkareitin olosuhteet peruste myöntää toissijaista suojelua silloin, kun henkilön kotialueen olosuhteet eivät sitä ole, Migri kertoo.

Somalian osalta sekä Maahanmuuttovirasto että Helsingin hallinto-oikeus ovat katsoneet, että esimerkiksi Mogadishuun voi palata. Etelä- ja Keski-Somalian osalta Helsingin hallinto-oikeus on edellyttänyt, että Maahanmuuttovirasto selvittää tarkemmin yksittäisten hakijoiden paluuta ja olosuhteita matkareitillä.